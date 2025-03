Samid: “Este Gobierno se parece tanto al de Menem que hasta tiene la misma novia”

El empresario de la carne, Alberto Samid, trazó una analogía entre el actual Gobierno y el de Carlos Saúl Menem y además advirtió que “esta película” ya se vio también con el ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz.

“Todo se abrió, todo. Y terminamos sin empresas, terminamos dándole trabajo a los de afuera, vamos a tener una desocupación enorme”, lamentó.

En torno a la habilitación de exportación de ganado en pie, sostuvo que “eso es muy malo. Los principales países del mundo no lo hacen: criar un animal vacuno cuesta muchísimo, más de 2 años, a diferencia del pollo o del cerdo. El pollo y el cerdo son como hacer tornillos, no tienen problema, una pareja de chanchos tiene 25 hijos por año, y el pollo ni hablar, más todavía. Eso sí se puede exportar. La vaca necesita mucho tiempo”.

“Si nosotros lo faenamos acá, tiene la industria del cebo, del cuero, de los laboratorios, porque los laboratorios consumen mucho: glándulas de la vaca, suprarrenales, hipófisis, páncreas... todo se hace medicamento. Entonces, si vendemos la vaca fuera, 10 pesos, y la elaboramos acá, le hacemos 20 pesos. No solo eso, el trabajo, la mano de obra, todo queda acá. Hay muchas fábricas que trabajan con los subproductos de la vaca. Vamos a vender la vaca, y después le vamos a comprar nosotros la carne a ellos, para colmo estamos en un momento en el que cada día tenemos menos hacienda”, detalló el matarife en declaraciones a Perfil Radio.

Así las cosas, planteó que “creen que está todo bien, todo libre. Todo libre relativo, ningún país deja todo abierto, pase lo que pase. Para colmo estamos compitiendo con Brasil, que devalúa a cada rato. Está muy complicada la situación. Hay que defender un poquito más la industria nacional, el ‘compre argentino’. Las empresas nuestras. Nos vamos a quedar sin empresas porque ahora se abrieron las importaciones de todo, y como tenemos este dólar, que pasó lo que pasó, todo el mundo está importando”.

“Esta película ya la vi con Martínez de Hoz. Todo se abrió, todo. Qué sé yo, yo cuando era joven pensaba que era muy bueno. Esto es lo que le está pasando a estos muchachos que son jóvenes. Era muy bueno que venía todo por dos pesos, mire qué bueno, qué sé yo. Pero termina mal esto, le voy a decir por qué. Porque la mayoría de la gente que tiene empresa despide, cierra la empresa, se queda con tres o cuatro muchachos, los más de confianza, se ponen en importadores, y esa mercadería que reciben sigue atendiendo a sus clientes”, graficó Samid.

Y reforzó: “Los que tenemos arriba de 70 años ya la vimos a esta película. Los gobiernos que no defienden la industria nacional, el ‘compre argentino’, y todo eso termina sin laburo. La gente va a haber una gran desocupación acá, terrible, no va a haber consumo, y esos que se hacen importadores y cierran la fábrica, les va mal también después!.

Consultado sobre las similitudes con la gestión de Carlos Saúl Menem, aseveró: “Es muy parecido. Hasta tiene la misma la novia. Sí, muy parecido, con una sola diferencia, cuando Menem llega al gobierno, llega con una experiencia enorme, tres gobernaciones tenía en la cabeza. Y Menem no se peleaba con nadie”.

“Lo querían matar a Menem, entraban a la oficina y salían a los abrazos. Acá me parece que es al revés la cosa. Me parece que, siendo presidente, la tendrían que evitar. El resto de las políticas, son muy, muy parecidas. Privatizar todo, el dólar así barato, muchas cosas. Lo veo muy, muy parecido”, acotó.

“Ojalá que esté equivocado, que salga bien esta historia. Pero yo veo que, en la mente general del electorado, principalmente el electorado que tiene, muy bien la juventud, el teléfono, no le van a cambiar. Hagan lo que hagan, no le van a cambiar el voto. Le va a ir muy bien la elección, no tengo duda. Pero ese electorado ve todo bien porque no tuvo experiencia de otros gobiernos. Yo también lo veía bien, la comprendo a la gente, a los jóvenes, porque yo también pensaba exactamente lo mismo. Pero cuando terminé... Qué macana que fue. Yo pensaba que iba a estar bien. Terminamos sin empresas”, sentenció el Rey de la Carne.