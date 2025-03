La Ciudad se entusiasma con “la inversión más grande que va a tener la Argentina”

La vocera del Gobierno porteño, Laura Alonso, se refirió al trascendental anuncio de la construcción de la línea F del Subterráneo de Buenos Aires y destacó que “tiene F de futuro”.

“El inicio de la construcción está previsto para el año que viene, va a comenzar en Barracas y termina en Plaza Italia. Va a atravesar parte de la Ciudad de Buenos Aires, anudando algunos barrios que están desconectados. Son 11 estaciones, de 9 kilómetros de subtes, con un promedio de más de 300 mil pasajeros diarios”, detalló la funcionaria.

Asimismo, mencionó que “alrededor de la traza viven unos 500 mil porteños. Será una línea con muchas conexiones de trenes y subte, con lo cual va a alivianar mucho las líneas C y D, que tienen un pasaje bastante recargado”.

“Es la inversión más grande que va a tener la Argentina. Se va a realizar en dos etapas, la primera será por 1.050 millones de dólares y la segunda por 1.850 millones de dólares. La finalización está prevista para 2030 y que inicie servicio en 2031”, enfatizó la portavoz en declaraciones a CNN Radio.

Acto seguido, ponderó que “al haber un ordenamiento macroeconómico y al ser Ciudad de Buenos Aires ser un distrito económicamente pujante, con la austeridad de la administración de los recursos, tenemos una previsión en el gasto y con cuentas ordenadas, puede tomar una decisión de inversión de esta profundidad”.

“Los porteños necesitamos más subtes. Jorge Macri no prometió subtes cuando estaba en campaña electoral en 2023 porque verdaderamente no tenía la información suficiente y no conocía exactamente el estado de las cuentas de la ciudad. Era un contexto desastroso para todo el país”, prosiguió.

En tanto, adelantó que “va a haber varios cambios en Constitución y en superficie, esto está planteado en el proyecto. Va a ser un cambio urbano importante. Y se van a sumar además dos líneas de trambus, que es como un subterráneo, una evolución del metrobus”.

“Van a ser coches eléctricos con una capacidad para 120 pasajeros, que irán de norte a sur, en un carril superexclusivo con semáforos inteligentes. La T1 va de Pompeya a Palermo (Plaza Italia) y la segunda desde Flores hasta Barrancas de Belgrano. Va a haber conexiones nuevas que la ciudad no tiene”, completó Alonso.