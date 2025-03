Diputado de Manes tildó de “payaso” a Caputo y dijo que Cristina y Milei “son antidemocráticos”

Continúan las repercusiones por el escándalo sucedido el sábado por la noche en el Congreso durante la Asamblea Legislativa, que tuvo como protagonistas al asesor presidencial Santiago Caputo y al diputado nacional Facundo Manes, y Manuel Aguirre, legislador que responde al neurocientífico, arremetió contra la soberbia de los aplaudidores del presidente Javier Milei al afirmar que si “Cavallo duró diez años, este plan va a durar mucho menos”.

🏛️ #AsambleaLegislativa | Otro escándalo libertario: Manes fue golpeado por allegados a Santiago Caputo



📌 https://t.co/oN7QwkLRds pic.twitter.com/fzJRbtMuvA — ANDigital (@ANDigitalOK) March 2, 2025

En diálogo con ANDigital, el diputado nacional por Corrientes apoyó decididamente las declaraciones de Manes y dirigió su mirada crítica hacia “los gestos y las acciones de violencia con que este gobierno actúa”, para agregar que está convencido que es a través del diálogo y la discusión con ideas y proyectos con que se fortalece a la gente fundamentalmente.

En cuanto a la agresión de Caputo, que Manes denunció haber sufrido, el legislador correntino lo calificó de “payaso” por “pretender agredir a una persona de prestigio como lo es el neurocientifico”, al tiempo que manifestó que lo que sucede hoy en el país y la política es que hay un “peronismo A vs. un peronismo B, o un populismo de izquierda vs. Un populismo de derecha, y en el fondo Cristina Fernández de Kirchner y Javier Milei son la misma matriz: el PJ”, advirtió.

“Este gobierno es lo mismo que el kirchnerismo”, disparó, para ampliar con “nada más que están desde el punto de vista de la derecha, los extremos se unen siempre; estos son lo mismo, la izquierda y la derecha son lo mismo, son antidemocráticos, no creen en la discusión, no creen en el análisis, no creen en la oposición, existen solo ellos”.

Peronismo A vs Peronismo B#Populismo de izq. vs #Populismo de der.



En el fondo CFK y Milei son la misma matriz: el PJ



Ninguna mención del ataque a #Manes, ni a la #Corte, ni a las #Instituciones por @CFKArgentina. https://t.co/jDqYDvZXCu — Manuel Ignacio Aguirre (@aguirremanuelok) March 4, 2025

Redondeando su concepto, Aguirre completó que “no me cabe ninguna duda que ellos no pueden entender en su campo de la lógica que existan otros elementos que les discuten, solo quieren tener la razón, por eso es que actúan de esta manera, es por eso que son violentos”.

Por otra parte, el legislador radical indicó que algunos dirigentes jóvenes, como Santiago Caputo, “con la edad que tienen están aprendiendo mal lo que es la democracia y la República”, mientras que defendió al presidente de la Cámara de Diputados en el sentido de que “yo lo veo a Martín Menem, que también es una persona joven, pero que te respeta, con quien se puede hablar y discutir. A veces exageramos algo en los términos, y sin embargo él busca calmarnos, eso es la democracia, no es hacer lo que yo quiero o de lo contrario te agredo”.

En otro orden de cosas, y al referirse al rumbo de la economía y la gestión de la La Libertad Avanza, Aguirre dijo que no tiene dudas, que “si (Domingo) Cavallo duró 10 años con ese tipo de políticas, esto va a durar mucho menos”, apoyando lo dicho por Manes en sus declaraciones públicas por escándalo.

Acto seguido, lanzó que “lo que más me preocupa son las consecuencias, porque al accionar de este gobierno lo pagará la gente”, ya hablando del tema seguridad y las intenciones de baja de edad de imputabilidad, y al respecto cuestionó las decisiones en materia de sanciones penales al preguntarse: “¿A dónde van a llevar a los detenidos sin lugar para alojarlos, a su casa?”.

Por último, y al ser consultado por la situación de la UCR, Aguirre confesó que “a mí me duele ver a mi partido prácticamente destrozado, destrozado por nuestra propia debilidad… hay radicales que estamos convencidos que podemos revertir esto, pero resulta que tenemos gente que está metida dentro de nuestro partido y usando las formas del radicalismo, pero que por dentro son de otro espacio al que ellos están respaldando o apoyando, y que no es la UCR”.

“El otro día vi a cuatro o cinco legisladores radicales, estaban en un acto de un seminario de LLA; esos no son radicales, no lo sienten. Hoy los radicales realmente estamos sin liderazgo, por eso es la enorme crisis que tenemos”, concluyó Aguirre.