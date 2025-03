Francos relativizó la agresión a Manes: “Se agrandó muchísimo”

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, sentó postura en torno al ataque sufrido por el diputado nacional de la UCR-Democracia para Siempre, Facundo Manes, en el marco de la Asamblea Legislativa del sábado y afirmó que al hecho se le dio más “trascendencia de lo que tiene”.

“Conozco a Manes, lo que hizo no condice con la trayectoria que él tenía. Me parece que se agrandó muchísimo. Lo de la intimidación me parece fuera de lugar”, enfatizó el ministro coordinador en declaraciones a A24.

Asimismo, juzgó que “Manes fue a hacer un acto de campaña y generó esta situación. El hecho de mostrar la Constitución mientras hablaba el Presidente me pareció desubicado”.

“Después no me parece que hay amenazas, fue Caputo a recriminarle ese hecho, que le pareció que estaba mal, nada más”, completó el titular de la mesa ministerial.