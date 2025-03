Lila Frascara se abraza al reggae: “Emoción hasta las lágrimas”

La cantante lírica Lila Frascara presentó junto a Jamaica Reggae Cuts su versión de la canción “Koop Island Blues”, del dúo sueco de jazz electrónico Koop.

Se trata de un adelanto de lo que será su tercer álbum All of me, que será publicado por el sello Music Brokers.

Esta interpretación en clave reggae mantiene la esencia melódica y armónica de la canción original, pero con un ritmo y una energía más relajados y caribeños. La voz de Lila agrega una capa de soul y emoción, haciredo al tema aún más atractivo y cautivador.

En torno a este desafío vocal, la propia artista explica: “Desde los 9 años hasta los 19 me formé en la ópera. Si bien la técnica lírica es la base y madre de todas las técnicas, siempre fui muy curiosa. Siempre escuché mucha música diversa. Muchos géneros distintos. Eso hizo que mi curiosidad y mi apertura llegara a diversos lugares”.

“Es por eso que a los 22 años cerrar los ojos y escuchar ‘No woman, no cry’ de Bob Marley, me emocionaba hasta las lágrimas. Encontrarme con ese género me divierte muchísimo, y también me enriquece musicalmente”, pondera en diálogo con ANDigital.

Frascara ha desarrollado una amplia experiencia en la escena musical en destacados elencos y distinguida internacionalmente por su talento y colaboraciones con bandas premiadas como The Cooltrane Quartet, Vintage Reggae Café y Buddha Sounds.

Gracias a su capacidad para fusionar estilos musicales, que abarca desde el jazz al tango pasando por la balada y el rock, ahora presenta una selección de canciones en un formato completamente nuevo. Dueña de una trayectoria que abarca múltiples géneros, ha logrado cautivar a todo tipo de audiencias con su enfoque innovador y su habilidad para crear melodías que trascienden fronteras.

Lila tiene publicados en Spotify y YouTube sus dos primeros discos de autoría: Be clever y Sleeping with the enemy. Ambos son una experiencia transformadora; no sólo para ella como artista, sino también para quienes escuchen y reciban este regalo musical, lleno de matices y texturas. Con letras reflexivas y una voz angelical, estos discos nos llevan a un viaje sin escalas al mundo de una artista que merece la pena ser descubierta.

Al hablar de All of me, no duda en aseverar que “es un disco bisagra porque reúne grandes canciones de la historia versionadas en reggae, jazz y bossa”.

“Mis primeros dos discos son canciones propias ¡Acá me di el gusto! Sobre todo porque interpreto standards de jazz que adoro, género que escucho desde muy chiquita, gracias a mi padre. Y eso me conmueve”, revela Lila.

Con una carrera de más de dos décadas y media en los escenarios y dentro de la industria musical, Lila Frascara ha formado parte de diversos espectáculos. Así fue como su experiencia escénica la llevó a ser el rostro de musicales en vivo como "Cabaret", éxito rotundo en la Ciudad de México, y ha recorrido el mundo gracias a su voz única. El talento de Lila ha sido alabado por artistas como Concha Buika y Laurie Anderson, quien la eligió como telonera en una de sus últimas giras por Argentina, en el teatro Ópera, en el año 2017.

En octubre de 2023 Lila realizó un concierto sinfónico exclusivo de material propio con arreglos originales y más de 25 músicos en escena, en teatro Xirgu UNTREF. Como invitado especial estuvo presente Jaques Morelenbaum, quien interpretó sus canciones Lady y Road.

Y para el futuro inmediato en cuanto al vivo, adelanta: “Desde el año pasado estamos craneando con mi productora y amiga, Martha Kondoz, cómo delimitar y profundizar mi carrera. Tenemos pensado un nuevo concierto inédito. Canciones de autoría nuevas, y algunas sorpresas”.