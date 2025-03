Jorge y Mauricio Macri le ponen límites a Bullrich: “Los policías no son guardiacárceles”

Un nuevo capítulo del duro enfrentamiento entre Patricia Bullrich y Jorge Macri por los presos en comisarías porteñas sucedió este miércoles, pero con un agravante: participó el expresidente Mauricio Macri.

Desde las redes sociales, habitual ring para este tipo de disputas, el jefe de Gobierno porteño remarcó que “el 90 % de los presos en la Ciudad corresponden al Servicio Penitenciario Federal (SPF)”, dijo que “las comisarías no son cárceles” y pidió que los policías no sean “guardiacárceles” y que estén “en las calles protegiendo a los porteños, no a los presos”.

EL 90% DE LOS PRESOS EN LA CIUDAD CORRESPONDEN AL SERVICIO PENITENCIARIO FEDERAL



Las comisarías no son cárceles y los policías no son guardiacárceles. Tienen que estar en las calles protegiendo a los porteños, no a los presos.



— Jorge Macri (@jorgemacri) March 5, 2025

En ese marco, le pidió “un plan y un calendario” para el traslado de los presos al SPF y dijo que su mayor preocupación es “proteger y darle seguridad a los vecinos de la Ciudad”, al tiempo que pidió terminar “con las chicanas que no nos conducen a nada y que solo perjudican a los porteños y preocupan a sus familias”.

“Es tiempo también de soluciones políticas concretas. Avancemos juntos. La Ciudad de Buenos Aires no puede esperar más. Y no vamos a esperar más”, concluyó el mandatario.

Sin ninguna respuesta por parte de la funcionaria nacional, otrora candidata presidencial del partido que integra el jefe de Gobierno, fue el expresidente de la Nación, y primo de Jorge, quien tomó la posta.

— Mauricio Macri (@mauriciomacri) March 5, 2025

“Los casi 27.000 policías que tiene la Ciudad tienen que estar al servicio de cuidar las calles y a los porteños, no a los presos”, indicó.

En ese marco, le apuntó a su excompañera de espacio: “El Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario Federal tienen que cumplir con su responsabilidad. La Ciudad está para ayudar, pero las comisarías no son cárceles”.

¿Punto final de este entuerto? Seguramente que no.