Kicillof anunció “$ 170.000 millones para fortalecer la seguridad”

Axel Kicillof anunció que destinará 170.000 millones de pesos “para fortalecer la seguridad y la protección de los bonaerenses” durante su discurso en la inauguración del 153º Período de Sesiones Ordinarias en la Legislatura bonaerense.

“Sumaremos este año 800 nuevos patrulleros para la Policía; crearemos un Fondo Municipal de $ 70.000 millones para los municipios de más de 70.000 habitantes; y construiremos 15 bases nuevas en los barrios para aumentar nuestra capacidad de protección, vigilancia, prevención e integración comunitaria”, expuso.

Pero no se olvidó de Javier Milei, de quien recordó que “nos quita el equivalente a 10.000 patrulleros”, y explicó: “Nosotros no le vamos a quitar protección a los bonaerenses; la seguridad de los bonaerenses no puede depender de los caprichos de un presidente desertor”.

En ese marco, anticipó que “presentaremos un paquete de reformas legales para aumentar las penas por tenencia ilegal de armas y agilizar los allanamientos en flagrancia para atacar con rapidez los búnkeres de droga”.

“La seguridad no se resuelve con soluciones simplistas ni con discursos de campaña, sino con políticas efectivas y con un Estado presente. Nuestra respuesta es clara: inversión en seguridad, política de seguridad más seria y profesional, que se aplique de manera inflexible la ley, pero también garantizar mayor justicia social y más oportunidades de futuro para los jóvenes”.