Radical con peluca destacó los “muy buenos resultados” económicos del Gobierno

El diputado nacional de la UCR afín a La Libertad Avanza, Rodrigo de Loredo, destacó el rumbo económico del Gobierno, aunque cuestionó que la propia Casa Rosada esté promoviendo la “unificación” del peronismo.

“Lo que observo del Gobierno es que se ha confundido de obra, digamos, porque al final del día el caos lo ha armado en el frente no justicialista, que está todo particionado y ha tenido una capacidad asombrosa. Y en este sentido se puede reiterar el error de Juntos por el Cambio y unificar el frente justicialista”, contextualizó.

“Si alguien tenía alguna expectativa, ante estas desavenencias, Axel Kicillof, Cristina, Massa, La Cámpora, Máximo…Yo siempre lo pensé, pero ahora se pone cada vez más en evidencia que ellos van a mantenerse unificados y les van a dar una opción que se vende con alguna edulcorancia y algún romanticismo, pero que, en definitiva, trae propuestas analógicas que han atrasado al país, nos han sumergido en el subdesarrollo y una pobreza atroz”, alertó De Loredo.

De todos modos, dijo estar “preocupado” por la UCR porque siguen “con desavenencias”. Al respecto, exclamó: “He tratado de procurar, aun en la complejidad, que mantengamos la unidad en la acción. Aunque los debates sean internos, me ha costado mucho. Por eso no estuve de acuerdo con las consignas expulsadoras, que son hijas de quienes no tienen una cultura en mi partido”.

“También es cierto que hemos puesto al mando de las estructuras partidarias a gente que no tiene una cultura institucional arraigada en cómo se desenvuelve el radicalismo. Eso, en lo comportacional y en lo identitario, a mí me preocupa una postura errática en un sector del radicalismo me parece extremadamente errática y contraria a nuestro acervo cultural y nuestra idiosincrasia”, reforzó el legislador cordobés en declaraciones a Perfil Radio.

En torno a su afinidad con la administración libertaria, sostuvo que “había que acompañar los primeros pasos y así lo hicimos. Y además creo que hay que acompañar el desafío económico sin hipocresía, porque equilibrar cuentas siempre iba a traer aparejados costos”.

“Creo que ha tenido un buen desempeño, obviamente uno puede ponerle siempre un pero, pero no hay que ser demagógico en esto. Tuvo resultados muy buenos el primer año del gobierno: baja inflación, equilibrios primarios y financieros, ha logrado superávit comercial, no ha ampliado la base monetaria en términos reales, ha aumentado el crédito un 80 %, ha bajado la tasa del 130 % al 36 %, ha disminuido el riesgo país y, fundamentalmente, uno gobierna para esto”, sumó.

“Recibió una pobreza del 45 %, la llevó al 54 % con la devaluación de diciembre, pero la bajó al 38 % y pudo ir a 34 %. Yo veo un problema grave que tiene que afrontar que es el atraso cambiario que el gobierno niega, y yo banco también al gobierno que resiste el atajo devaluador porque el costo social es el pan para hoy y hambre para mañana”, sentenció.