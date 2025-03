Asesor de Milei reconoce que también podría fugarse el próximo préstamo del FMI

El economista Miguel Boggiano, uno de los principales asesores del presidente Javier Milei, no dejó ninguna certeza de cara al destino de los fondos que arribarían al país de la mano del Fondo Monetario Internacional.

Cuando fue consultado sobre las garantías para que esos dólares no vayan a sostener la balanza de servicios, Boggiano hizo gala de una honestidad brutal: “’¿Garantía? Ninguna”.

De todos modos, aclaró que “no significa que el Gobierno lo considere conveniente”.

Repreguntado en el aire de El Destape Radio por esta nueva posibilidad de fuga de capitales, el economista se mostró molesto y reiteró: “Garantías no hay de nada, no creo que suceda”.

‼️Le preguntaron a uno de los asesores de Milei qué nos garantiza que los dólares del préstamo no se fugen y respondió: "No hay garantías de nada"



🗣️@Miguel_Boggiano reveló una deuda más: "no será solo el ingreso del FMI, hay otras entidades que buscaran fortalecer las reservas" pic.twitter.com/e6ZxBpSLwQ