El ministro Alonso garantizó la seguridad en Bahía Blanca

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó que ya casi no queda agua acumulada en las calles de Bahía Blanca y que el objetivo de las autoridades es reabrir las escuelas esta semana.

“El agua descendió en todos lados” y sólo en las localidades de General Cerri e Ingeniero White quedan zonas anegadas “con agua que está a la altura de los tobillos”, precisó el funcionario, al tiempo que resaltó que un 60 % de la ciudad ya se encuentra con el servicio de energía eléctrica restablecido.

Así las cosas, puso de relieve que el principal objetivo es comenzar a trabajar cuanto antes en la reconstrucción, en especial con tareas para reparar la infraestructura crítica – canales, rutas que han quedado destruidas, puentes que se derrumbaron – y retomar el funcionamiento normal de los servicios públicos esenciales, como el gas y el agua, así como también garantizar que comiencen a operar con normalidad el Poder Judicial, las escuelas y los hospitales, que se vieron gravemente afectados.

“Si en 1947 no se hubiese hecho el canal del arroyo Maldonado, se hubieran muerto muchas más personas. Pensar que no haya obra pública con todo lo que hay que reconstruir, es absurdo. Esto nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de un Estado eficiente, que resuelva los problemas de la gente, no necesitamos destruir el Estado, sino hacerlo más eficiente”, reflexionó Alonso.

En declaraciones a la AM 750 consignó que “hay 269 escuelas y necesitamos que reabran lo antes posible. De las primeras 100 que relevamos, 32 no tuvieron daños, en 45 hay que hacer tareas de limpieza y 23 tienen daños graves y habrá que hacer obras”.

“Todo esto lleva tiempo, pero tenemos que tratar de que la gente vuelva a sus tareas cotidianas y que los chicos estén en las escuelas”, acotó.

Encuanto al operativo de seguridad, destacó que “trajimos 775 policías extras a Bahía Blanca más gente de Policía Federal, Gendarmería y Prefectura, que estamos trabajando todos juntos en un comando unificado”.

“La seguridad está garantizada. Estamos bien, un 60 % de la ciudad está energizada. Hoy llegan 200 bomberos voluntarios, que van a trabajar en la segunda fase de limpieza de calle”, finalizó.