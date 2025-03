Berisso: en la apertura de sesiones, Cagliardi abogó por “solidaridad” y “trabajo conjunto”

En las instalaciones de la UTN Regional, el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, dejó inaugurado un nuevo período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante. Lo hizo con un discurso mediante el cual dio a conocer los trabajos de gobierno que se concretaron y los proyectos a realizarse los próximos meses.

El alcalde estuvo acompañado por la presidenta del cuerpo deliberativo, Aldana Iovanovich; el secretario del Concejo, Gabriel Lommi; el intendente de La Plata, Julio Alak; Susana González, diputada provincial, en representación del intendente de Ensenada, Mario Secco; y los intendentes mandato cumplido Carlos ‘Coco’ Nazar y Enrique Slezack.

Tras el izamiento de las banderas de ceremonia; se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino en la voz de Mónica Benítez; mientras que el Himno a Berisso, estuvo a cargo de Mara Miño.

Seguidamente, luego de tomar asistencia a los ediles presentes y dar lectura al decreto de apertura de sesión, el jefe comunal compartió su discurso.

“El Municipio hoy tiene un 1,75 % de endeudamiento con respecto al presupuesto y un superávit cuatro veces mayor a lo que era. Apostamos a que la rendición de cuentas sea aprobada ya que es para todos los berissenses”, introdujo.

En lo que hace al área de salud, ponderó que “pudimos comprar tres ambulancias cero kilómetro de alta complejidad y una de baja complejidad para que el SAME pueda trabajar no solo en la calle, si no dentro de las casas de los vecinos”.

“Mejoramos las condiciones de las CAPS y fuimos el primer municipio en poner en vigencia la Historia Clínica Digital para tener el control necesario de todas las personas que se atiendan en cada uno de los centros de salud”, acotó, para luego confirmar que “próximamente vamos a estar inaugurando el Centro de Atención de Salud Mental, que ofrecerá una atención integral y especializada a los jóvenes y las familias”.

Con respecto a la Educación, Cagliardi expresó que “ya arreglamos el 85 % de las escuelas y esperamos que el Gobierno nacional, que ha parado obras de distintos establecimientos educativos de la ciudad, nos de el traspaso de los trabajos y el Municipio se va a hacer cargo de poder llevarlos a cabo”.

Sobre el área de Defensa Civil y el ámbito de la Seguridad, el intendente manifestó que “llevamos adelante una mejora en los equipos de comunicación y obtuvimos nuevas unidades para el área”.

“Cuando asumimos, había solamente 22 cámaras de seguridad, nos pusimos a trabajar fuertemente y hoy, tenemos más de 200 cámaras funcionando. Este año vamos a ir por 50 cámaras más para seguir trabajando y tener más prevención”, detalló.

En tanto, puso de relieve que “contamos con la Fuerza Barrial de Aproximación qué se encuentra ofreciendo el servicio barrio por barrio. Obtuvimos más de 30 patrulleros cero kilómetro y 14 motos BMW”.

En cuanto a la obra pública, destacó que “habíamos presentado alrededor de 149 proyectos al Gobierno nacional de los cuales no nos aprobaron ninguno. Nos hicimos cargo y pudimos terminar parcialmente la obra de la Avenida 60”.

“Estamos realizando pavimentación 29 cuadras en el barrio Villa Nueva, barrio las 14, Villa Dolores, Villa San Carlos donde hicimos 21 cuadras. Además, estamos haciendo obras de pavimento y bacheo en la Ruta 15, 42 cuadras en el barrio Santa Teresita y 22 de Villa Argüello”, pormenorizó el jefe comunal y sumó: “La terminación de la calle 7 y la calle 8, que la vamos a seguir nosotros junto al gobierno Provincial. El pavimento de la calle 32 para unirlo con la calle 34 también lo vamos a hacer este año”.

“También vamos a realizar el puente de la calle 30 y una ampliación de obra hidráulica. Todo con fondos propios”, aseveró.

Para finalizar, realizó mención a la importancia del mejoramiento urbano y el servicio público: “Contamos con lámparas LED en el 70 % de la ciudad. Llevamos adelante con fondos propios la iluminación de Villa Dolores, Banco Provincia, Villa San Carlos y Barrio Obrero para más seguridad, se va a estar realizando la segunda etapa de estas obras”.

“Además, se van a estar realizando nuevas veredas sobre Avenida Montevideo desde Avenida Génova hasta la calle 17. Obtuvimos dos nuevas almejas y una retroexcavadora, lo que nos va a permitir mantener limpia nuestra ciudad”, finalizó Cagliardi.

Resta mencionar que se contó con la presencia de autoridades provinciales, de la CGT regional, de los secretarios generales de los sindicatos, a los presidente de los HCD de las ciudades vecinas, a los jueces de nuestra ciudad, a las Fuerzas de Seguridad, al CEVECIM, a las autoridades, funcionarios, concejales, instituciones, colectividades, vecinos y vecinas de la ciudad de Berisso.