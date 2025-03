Preocupación parlamentaria por el “cheque en blanco del Gobierno al FMI”

El diputado nacional de Encuentro Federal, Esteban Paulón, se refirió al DNU de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y advirtió que implica “un cheque en blanco del Gobierno” al organismo multilateral de crédito.

“No hay prácticamente información sobre esta operación, salvo el destino del dinero que tiene que ver con la compra o la recuperación de letras intransferibles que tiene el Banco Central. No se conoce el monto, las condiciones o las condicionalidades”, fustigó.

Asimismo, el legislador santafesino consideró que “es raro el decreto porque no plantea nada en relación a la ley vigente de sustentabilidad de la deuda, por lo tanto, hasta judicialmente es discutible. Es un decreto que desconoce esa ley y la Constitución Nacional, que establece la participación del Congreso en los procesos de endeudamiento”.

“Es un acuerdo que abre muchísimas dudas porque desconocemos detalles y este DNU responde a la necesidad y urgencia del Gobierno de darle una señal a los mercados, porque en términos técnicos y prácticos el acuerdo con el Fondo Monetario va a estar, probablemente, en la segunda quincena de abril”, acotó Paulón en declaraciones a la AM 950.

Acto seguido, puso de relieve que “el apuro es que no hay dólares, el apuro es que estamos en un momento de turbulencia financiera internacional fruto de la política agresiva y proteccionista de Donald Trump”.

“El apuro es que muchos de los inversores están volviendo al fly to quality, volviendo a los bonos del Tesoro de Estados Unidos y acciones lejos de los países emergentes o de los países en crisis porque hay un cimbronazo financiero que no podemos desconocer, que llegó para quedarse por la política y la impronta que le pone Trump a determinadas decisiones y por la inminente recesión en Estados Unidos”.

Agregó que “en los países que estamos más frágiles financieramente lo sufrimos más, es lo que le pasa a Argentina. Entonces la necesidad y urgencia del Gobierno es adelantarle a los mercados que ya tiene el acuerdo, que el acuerdo ya viene”.

Sobre si el nuevo acuerdo significa un aumento de la deuda pública, Esteban Paulón afirmó que “por supuesto que representa más endeudamiento porque al canjear la deuda intraestado con una deuda con el Fondo Monetario agregamos intereses, condicionalidades, plazos y la obligatoriedad de pagarlo. La deuda del gobierno con el Banco Central es como cuando uno le pide plata prestada a algún familiar cercano. Podés pagarlo, lo pagás”.

Finalmente explicó que “esas letras no le den intereses, no tienen plazos perentorios. No generan default. Al cambiar esa deuda por deuda con el FMI vamos a estar también presionando aún más en el Tesoro la necesidad del ajuste y los recortes para poder afrontar no sólo el pago del capital de la deuda sino también de los intereses que hasta hoy no pagábamos”.