Tajante rechazo de la izquierda al “nuevo acuerdo colonial con el FMI”

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad presentó un proyecto de anulación del DNU sobre el acuerdo con el FMI, iniciativa a tratarse en la sesión de este miércoles en la Cámara baja.

“El decreto de acuerdo con el FMI es un cheque en blanco que no salvará a la Argentina. No se conocen las condiciones, plazos, montos ni tasas de interés, y probablemente aún no se hayan acordado”, advirtió la legisladora Vanina Biasi.

Asimismo, planteó que “con este DNU emitido, el FMI podría exigir aumentar las tasas del 7 actual al 9 por ciento. Van a un acuerdo secreto y esperan que el Congreso los avale. Por eso hemos presentado, desde el Frente de Izquierda, varios proyectos en Diputados: tanto la anulación del DNU como la interpelación a Milei y a Caputo sobre las condiciones del acuerdo”.

“El Gobierno miente al plantear que no aumenta la deuda, ya que, a diferencia de la deuda del Tesoro con el Banco Central, ahora correrán plazos y tasas de interés, aparte de pasar a un acreedor externo que siempre cobra. Engañan para esconder que Caputo corre a entregarse a los pies del FMI luego de que cayera 10 % el Merval y en tan solo una semana, las reservas brutas del BCRA perforaron los 28 mil millones y el rojo en las netas (descontando deudas y obligaciones) supera los 7.000 millones”, detalló la diputada del Partido Obrero.

Así las cosas, planteó que “si encima el superávit interanual en enero cayó 80 %, en solo seis meses quemaron US$ 2.000 para contener el dólar. Con este frente de tormenta, Caputo termina en el FMI en la mitad de tiempo de lo que tardó con Macri. Si continúa esta política, va a volver a patinarse los presuntos US$ 20.000 millones nuevos del FMI financiando la fuga de capitales”.

“Milei atropella nuevamente la legislación, omitiendo enviar el acuerdo al Congreso, confiado en que la oposición, más allá de cacarear, no reunirá los dos tercios para rechazar el DNU, como sucedió con los vetos a la universidad y las jubilaciones”, anexó.

Finalmente, recordó que “macristas, radicales y peronistas gobernaron con el FMI. Este nuevo acuerdo no va a salvar a la Argentina e implicará enormes sacrificios para el pueblo. Hay que invertir las prioridades, jerarquizando el salario, el trabajo, la salud y la educación a partir de romper con el FMI y concentrar el ahorro nacional en el país”.