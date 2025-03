Suspensión de las PASO en PBA: UxP explotó por convocatoria sin proyectos de la oposición

La Comisión de Reforma Política y del Estado de la Cámara de Diputados bonaerense se reunió este jueves para dar curso al debate en torno a la suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en territorio provincial.

Cabe recordar que en la Asamblea Legislativa, el gobernador Axel Kicillof había hecho un guiño a la posibilidad de dejar sin efecto las PASO de este año, en línea con lo sancionado en el Congreso de la Nación, pero aclaró que la definición debía ser adoptada por la Legislatura.

En este contexto, el diputado provincial del bloque UCR + Cambio Federal, Emiliano Balbín, a cargó la comisión, convocó al primer encuentro del año.

Desde el PRO se mostraron entusiasmados en la previa del cónclave. Así lo hizo saber el titular de la bancada amarilla en la Cámara baja, Matías Ranzini, autor de uno de los proyectos para suspender las PASO.

“De la misma forma, el Poder Ejecutivo debería avanzar publicando urgentemente el calendario electoral 2025 para la provincia de Buenos Aires. La fecha de la elección que disponga el gobernador es determinante para adoptar la decisión más adecuada en el tiempo justo”, subrayó Ranzini.

Sin embargo, la reunión implosionó tras el enojo de Unión por la Patria, exteriorizado por la diputada Susana González, quien cuestionó una puesta en escena, ya que la reunión fue convocada pero no se incluyeron temas a debatir en el orden del día.

La diputada González dejó en evidencia el "circo" que iba a ser la reunión informativa de la comisión de Reforma Política en donde "se iban a tratar proyectos sobre las #PASO". Le habla a Emiliano Balbín (UCR + CAMBIO FEDERAL), presidente de la comisión.

“Tuve que llamarte, no sabía qué temas íbamos a tratar. El año pasado sólo dos reuniones de esta comisión tuvimos. Y ahora querés venir a decir que no quedó claro lo que dijo el gobernador. O no tenés comprensión de texto y de contexto, o me querés tomar el pelo”, disparó González contra el radical Babín.

La legisladora ensenadense aclaró que “las internas del oficialismo las va a resolver el oficialismo, como las internas de Juntos por el Cambio la van a resolver ellos”, y recalcó: “No es un tema que atañe a los demás”.

Esta semana se iba a producir un encuentro entre el radicalismo bonaerense y el PRO en La Plata, pero fue suspendido por la tragedia de Bahía Blanca. Previo a esto, circularon con fuerza las versiones de un eventual renacer de Juntos por el Cambio.

“La cuestión es simple, PASO sí o PASO no. No entiendo en este contexto grave, con Bahía Blanca inundada y lo que pasó en la plaza (del Congreso con los jubilados) que tengas el tupé de convocar a este circo”, arremetió la legisladora de UxP.

Para finalizar, le recriminó la falta de proyectos para dictaminar. “Si quisieras debatir, hubieras puesto un orden del día para que votemos. Esto es circo”, insistió.

Y completó: “El desdoblamiento no es un tema que le atañe a la Legislatura. Es una facultad del gobernador. La Legislatura se tiene que limitar a ver si hay PASO o no Y si hay reelecciones o no”.