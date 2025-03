Sin fecha clara, la CGT anunció un paro de 24 horas tras la represión en el Congreso

El líder de la CGT, Héctor Daer, anunció que la central de trabajadores realizará un paro general por 24 horas aunque no precisó qué día será, luego de la violenta represión policial ante la marcha de los jubilados e hinchas de equipos del fútbol argentino de este miércoles por la tarde.

Daer indicó que la medida de fuerza se realizará “antes del 10 de abril” y que la misma se debatirá el jueves de la próxima semana en una reunión del Consejo Directivo de la CGT, que luego se refrendará en un plenario de delegaciones regionales.

El poco preciso anuncio de Daer se dio en el marco del Congreso Nacional de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que se llevó a cabo en la sede cegetista de la calle Azopardo al 800, en la Ciudad de Buenos Aires.

En una especie de salida del exasperante letargo en el que se encuentra la central sindical, Daer remarcó que, además de lo vivido el miércoles en inmediaciones del Congreso nacional, las motivaciones del paro son que “las paritarias están pisadas”, la falta de diálogo y las manifestaciones del presidente Javier Milei en su discurso ante el Foro de Davos, de enero pasado.

“Este Gobierno no cree en el diálogo, no habla con nadie. Dialogar significa ir a un horizonte de construcción. Esto no sucedió nunca”, aseguró Daer en diálogo con Infobae.

La postura de Daer es compartida por algunos de sus compañeros sindicales, pero no por todos: mientras Andrés Rodríguez (UPCN) lo apoya, así como Abel Furlán (UOM) y Sergio Palazzo (Bancarios), otros pretenden extender los tiempos y buscar acuerdos con el Ejecutivo, como Gerardo Martínez (UOCRA) y Carlos Acuña (estacioneros de servicio).