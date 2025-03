Brutal femicidio en Avellaneda: Policía Federal mató a su pareja y luego se suicidó

Un brutal hecho sucedió en las últimas horas en Villa Domínico donde un agente de la Policía Federal Argentina asesinó a su pareja y luego se suicidó.

El caso de femicidio seguido de suicidio ocurrió este domingo poco antes de las 7 de la mañana en una vivienda de la calle Patagones al 400, en la mencionada localidad del partido de Avellaneda, en el sur del Conurbano bonaerense.

Fue un vecino, y camarada, quien logró identificar al uniformado como Jairo Kevin Emanuel Choque, agente de la Motorizada de la PFA quien mató a golpes a su pareja y luego se quitó la vida asestándose un disparo de arma de fuego en la sien.

Al momento no se reveló el nombre de la víctima, quien fue hallada por las autoridades sobre una cama en posición fetal y no presentaba heridas de arma de fuego, por lo que el médico del SAME informó que la causa de la muerte fue debido a golpes recibidos.

Tras el hecho, y luego de recibir alertas al 911, al lugar arribó personal de la Comisaría Séptima de Avellaneda, que resguardó la casa y trabajó este domingo para recopilar más información sobre el caso, al tiempo que elevó actuaciones que recayeron en la UFI en turno del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús.