Según Arroyo, “hay que tener mucha fe” para no creer que estos dólares se van a fugar

El diputado nacional Daniel Arroyo dijo que “hay que tener mucha fe y mucha creencia en el Gobierno para pensar que estos dólares van a servir para capitalizar al Banco Central y no para lo que se usaron siempre en la Argentina, que es para la fuga”.

Fue en las afueras del Congreso, donde este miércoles se desarrollará la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación en la que la administración de Javier Milei pretende que se apruebe el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que lo habilita a firmar un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En diálogo con los medios allí apostados, entre quienes se encuentra ANDigital, Arroyo declaró que “el Gobierno dice que vamos a tomar dólares para capitalizar el Banco Central, el mismo Gobierno que decía que venía a romper y a hacer desaparecer el BCRA, ahora busca capitalizarlo”, aunque resaltó que “eso es un viso de racionalidad porque no hay ninguna lógica en romper el Banco Central”.

Tras resaltar que “hay gente que la pasa mal de verdad en este país”, el diputado de Unión por la Patria se mostró impactado por la jornada de este martes: “A mí me impactó mucho lo que hizo el ministro de Economía (Luis Caputo), quien fue hablar a los canales de televisión antes de que abrieran los mercados, pero lo que no tenía era precisiones: dejó claro que no tenía ni siquiera cuál era el monto que le iba a dar, cuál era el plazo que se iba a tomar y cuándo lo iba a tratar el Directorio del FMI”, explicó, con algo de sorna.

“Está claro que le faltan dólares al Gobierno, que está muy preocupado, que su intención es hablarle al mercado, y que lo que quiere es irse hoy con un cheque en blanco para ir a negociar con el Fondo; es probable que lo consiga pero no es lo que hay que hacer en la Argentina”, concluyó.