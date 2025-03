Tras estar casi dos años prófugo, cayó patovica que ayudó a un asesino a matar a su amigo en Moreno

Luego de permanecer casi dos años prófugo de la Justicia en las últimas horas fue detenido Nicolás Maximiliano Fioriti, el patovica que asistió a otro sujeto a asesinar de un certero balazo en el cuello a Facundo Rogelio Lorenzo en Moreno.

El crimen ocurrió el 13 de mayo de 2023 y el cuerpo de Lorenzo fue hallado dentro de la camiooneta Volkswagen Amarok, que quedó cruzada en medio de la calle frente a su domicilio, en Vicente López y Dorrego del mencionado distrito del Conurbano bonaerense oeste, por lo que en un principio se consideró que podía tratarse de un caso de homicidio en ocasión de robo.

Finalmente, y tras observar las cámaras de seguridad de la zona, se dieron cuenta que fue lisa y llanamente una emboscada: dos hombres arribaron en un Toyota Etios de color blanco, descendieron del automóvil y fueron directamente a buscar a su víctima, a quien le dispararon con una pistola calibre 9 milímetros en el cuello. Lorenzo intentó escapar marcha atrás, pero a los pocos metros se desvaneció, y sus homicidas huyeron.

🎥| Brutal crimen en #MORENO: Eran amigos, se distanciaron por una cuestión de parejas, pactaron una pelea y luego lo emboscó con un cómplice. La víctima es Facundo Rogelio Lorenzo (30), y su asesino está identificado. Ocurrió el sábado 13/05 a las 22 en Vicente López y Dorrego pic.twitter.com/X9EwzNyH6n — ANDigital (@ANDigitalOK) May 16, 2023

Apenas 13 días después de ese momento se entregó Emanuel Aquino, que era amigo de la víctima pero de quien se había distanciado el tiempo anterior a asesinarlo –su distanciamiento con Lorenzo era por una cuestión de pareja–, pero jamás apareció Fioriti, quien había sido seguridad en un boliche cercano y que poseía una causa penal por robo, hasta este martes por la noche.

Fioriti fue detenido cuando arribaba al domicilio en el que vivía del barrio porteño de Palermo, a donde el fiscal Federico Soñora, titular de la UFI Nº 4 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, pidió allanar tras recibir una llamada anónima que daba cuenta de que allí se encontraba el prófugo.

El operativo, solicitado por la Justicia bonaerense, estuvo encabezado por efectivos de la Policía de la Ciudad, y en el lugar se toparon con la personas junto a quien convivía, un ciudadano venezolano que al momento no fue detenido.

Sobre Fioriti pesaba una recompensa de $ 5 millones para quien aportara datos que condujeran a su detención, la que no fue sencilla porque cuando los efectivo llegaron a su casa estaba vacía: debieron esperar que llegara y, cuando lo hizo, intentó escapar, pero fue apresado a los pocos metros.

Vale resaltar que víctima y victimario compartían un grupo de WhatsApp desde el que a raíz de aquellos problemas de pareja comenzaron a agredirse hasta que pactaron una pelea cuerpo a cuerpo, que se realizó horas antes del crimen en una estación de servicio de la calle España y la Colectora del Acceso Oeste, también en Moreno.

En la oportunidad Aquino fue duramente castigado, no solo por Lorenzo sino que también por familiares de aquel. No contento con el resultado de ese combate Aquino decidió que era momento de eliminar a Lorenzo, y para ello le pidió ayuda a Fioriti, quien no dudó y lo acompañó: apenas 90 minutos después de terminada la pelea ambos emboscaron a la víctima, que a la postre resultaría fatal.

La carátula de la causa es “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos personas para cometerlo y por el uso de arma de fuego”, y ya está elevada a juicio por lo que en breve se conocerá su sentencia, que en expectativa no será nada corta.