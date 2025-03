Alak encabezó la reparación del legajo de Otilio Pascua, trabajador víctima del terrorismo de Estado

El intendente de La Plata, Julio Alak, encabezó el acto de reparación del legajo de Otilio Pascua, egresado de la UNLP y trabajador de la Municipalidad declarado cesante y asesinado en 1978, y de la designación del nieto restituido Leonardo Fossati como subsecretario de Derechos Humanos.

Las actividades se llevaron adelante en el Salón Dorado del Palacio Municipal como parte de la Semana de la Memoria y contaron con la participación de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, a quien se le hizo entrega de un cuadro conmemorativo. Además, estuvieron presentes Guillermo Cara, secretario de Gobierno; y familiares de Otilio Pascua; entre otras autoridades y referentes.

“En un verdadero acto de justicia, hemos reparado el legajo de Otilio Pascua, un arquitecto que supo desarrollar su trabajo en la Dirección de Arquitectura de nuestra Municipalidad, quien fue secuestrado y asesinado en 1978”, destacó el jefe comunal.

“Este gesto no solo busca honrar su memoria, sino también fortalecer la memoria colectiva de nuestra comunidad sobre los oscuros capítulos de la última dictadura cívico-militar”, continuó Alak, y agregó que “recordar y reparar son acciones fundamentales para el presente y el futuro de nuestra democracia”.

Por su parte, Estela de Carlotto expresó que “no tenemos que aflojar, tenemos que seguir buscando y seguir encontrando los nietos robados” y remarcó: “Falta mucho todavía; hay que seguir abriendo este camino con esas tres palabras: memoria, verdad y justicia; no abandonamos, no nos rendimos y no nos vamos a rendir nunca”.

Cabe destacar que el Programa de reparación de legajos de trabajadores municipales tiene como objetivo investigar y recuperar los legajos de aquellos trabajadores municipales que fueron víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura. En este marco, el año pasado se restituyeron los de Carlos Damián Perego y Alberto Perego.

Otilio Julio Pascua Cruz nació en La Plata el 14 de marzo de 1951. Realizó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional “Rafael Hernández” y en 1970 ingresó a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. También jugaba al rugby en La Plata Rugby Club y militaba en el Partido Comunista Marxista Leninista.

Debido a la escala represiva, Otilio se mudó a Mar del Plata y fue secuestrado en esa ciudad el 24 de octubre de 1977 junto a Pablo Balut, Cecilia Eguía y Santiago Sánchez Viamonte. En 1978, su madre recibió un llamado de la Comisaría 9na de La Plata informándole que el cuerpo de su hijo había aparecido en San Fernando, en el Río Luján.

Su caso fue incluido en la Causa N° 3389/12 (“La Cacha”), cuya sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata en diciembre de 2014 y también en la causa nº 4477 a cargo del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata el 25 de febrero de 2016.

Cabe destacar que, en el marco de la agenda especial por la Semana de la Memoria que desarrolla la Municipalidad de La Plata, este jueves también se llevó a cabo la sesión extraordinaria abierta a la comunidad del Concejo Deliberante de La Plata en el Espacio para la Memoria ex Comisaría 5ª (diagonal 74 entre 23 y 24).