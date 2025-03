Incesante derrumbe del consumo de carne vacuna en la Argentina de Milei

La Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes y Derivados de la Argentina (CICCRA) dio cuenta de una nueva retracción interanual en el consumo interno, al tiempo que dio cuenta que en el primer bimestre de 2025, la producción de carne vacuna fue equivalente a 499 millones de toneladas de res con hueso.

De este modo, se ubicó 1,7 % por debajo de la producción registrada en el mismo bimestre de 2024, mientras que en términos absolutos, la cantidad ofrecida de carne vacuna se redujo en 8,5 millones de toneladas con relación a un año atrás.

Asimismo, del lado de la demanda, la contracción de las compras de carne vacuna por parte de los importadores chinos habría generado una contracción de la cantidad exportada de 33,7 % anual en el período analizado, que puesta en términos absolutos sería equivalente a 54,05 millones de toneladas.

Por lo tanto, en enero-febrero del corriente año el consumo aparente de carne vacuna habría ascendido a 392,7 millones de toneladas de res con hueso, resultando 13,1 % superior al registrado en igual bimestre de 2024. En términos absolutos, el consumo aparente habría sido de 45,5 millones de toneladas superior al de un año atrás.

Tomando el promedio móvil de los últimos doce meses, en febrero de 2025 el consumo por habitante de carne vacuna habría sido equivalente a 48,8 kilos/año, ubicándose 5,4 % por debajo del verificado un año antes (-2,8 kilos/habitante/año).

En febrero se registró un alza de 2,2 % del nivel general del Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires (IPC-GBA INDEC). En la comparación mensual el proceso de desaceleración se interrumpió, principalmente debido a la suba de 12,1 % del precio promedio de los cortes vacunos y a su elevada importancia en la estructura de ponderaciones del índice, lo que generó un aporte de 0,6 % a la variación mensual. En cambio, en la comparación interanual, el ritmo de aumento continuó descendiendo y se ubicó en 68,6 por ciento.

El capítulo alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 3,2 % con respecto a enero. Desde julio del año pasado no se observaba una variación mensual superior a 3 por ciento. Tanto el conjunto de los alimentos como las bebidas no alcohólicas registraron un incremento promedio de los precios de 3,2 % mensual.

Entre los alimentos, se destacó el rubro carnes y derivados, con un alza de 7,6 %. Luego se ubicaron los aceites, grasas y manteca (3,3 %), azúcar, dulces chocolate, golosinas, etcétera (2,1 %), pan y cereales (1,6 %), leche, productos lácteos y huevos (0,9 %). En tanto, entre los productos estacionales, el precio de las frutas registró un incremento promedio de 1,4 % mensual, y las verduras, tubérculos y legumbres exhibieron una baja de 1,5 por ciento.

En la comparación interanual la velocidad de aumento del capítulo alimentos y bebidas no alcohólicas se redujo a 51,9 %. Fue el undécimo mes consecutivo de desaceleración y, además, el sexto mes consecutivo en que este capítulo avanzó a menor velocidad que el nivel general del IPC.

El rubro leche, productos lácteos y huevos continuó liderando los aumentos del último año (64,8 %), pero ahora fue seguido por carnes y derivados (61,4 %), cayendo al tercer lugar los aceites, grasas y manteca (56,4 %). Luego se ubicaron los rubros pan y cereales (47,5 %) y azúcar, dulces, chocolate, golosinas (42,7 %). Por su parte, las verduras, tubérculos y legumbres registraron una suba de 40 % anual y las frutas hicieron lo propio en 20,1 %).

Como la suba del precio de la carne vacuna había comenzado a finales de enero, el impacto recién se reflejó en la medición de febrero. Esto se debe a que el índice presenta variaciones promedio mensuales.

Pues bien, entre enero y febrero el precio de la nalga volvió a ser el que más aumentó (13,6 %). Detrás se ubicaron el cuadril (13,1 %), la paleta (12,6 %), la carne picada común (11,3 %) y el asado (9,9 %). En tanto, el precio de la caja de hamburguesas congeladas subió 3,5 % en el mes. Y el precio del pollo entero registró un incremento de sólo 0,4 % mensual.

En tanto, entre febrero de 2024 y febrero de 2025 el precio promedio de los cortes vacunos que registra el INDEC aumentó 65,6 por ciento. Y la apertura del rubro por cortes señaló que el cuadril fue el que tuvo mayor incremento de precio (69,5 %). Fue seguido de cerca por el asado (68,4 %), la nalga (67,2 %), la paleta (62,9 %) y la carne picada común (59,7 %). El precio de la caja de hamburguesas congeladas registró un alza de 43 % anual. Asimismo, el precio del pollo entero subió 47,8 por ciento.