EEUU la sancionó y Cristina Kirchner contestó con ironía: “¿Será por una criptoestafa?”

El Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció la “designación” (identificación y sanción) de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, por su “participación en corrupción significativa”, lo que les impide ingresar al país norteamericano.

Según el comunicado firmado por el secretario de Estado, Marco A. Rubio, ambos “abusaron de sus cargos al orquestar y beneficiarse económicamente de múltiples esquemas de soborno relacionados con contratos de obras públicas, lo que resultó en el robo de millones de dólares del gobierno argentino”.

La medida, que también afecta a los familiares inmediatos de Kirchner y De Vido, se enmarca en la Sección 7031(c) de la Ley de Asignaciones del Departamento de Estado, que habilita la prohibición de ingreso a EE UU de funcionarios extranjeros sobre los que existan pruebas creíbles de corrupción significativa o violaciones graves de derechos humanos.

“Estados Unidos continuará promoviendo la rendición de cuentas para aquellos que abusan del poder público para beneficio personal”, señaló Rubio, y puso de relieve que la medida “reafirma nuestro compromiso de combatir la corrupción global, incluso en los niveles más altos del gobierno”.

Ni lerda ni perezosa, la propia Fernández de Kirchner realizó su descargo por redes sociales, no exento de ironía.

“¿Será por una criptoestafa? Porque, la verdad, no hice ninguna criptoestafa en Estados Unidos ni en ningún otro lado. Y mi hija, menos”, expuso.



“¿Mi hijo habrá abusado sexualmente de alguna periodista o escritora en la tienda más cara de Nueva York? ¿O habrá sobornado a alguna prostituta norteamericana para que no diera a conocer que había contratado sus servicios porque lo perjudicaría en su campaña? Tampoco… Ninguna de las dos”, acotó.



Así las cosas, disparó: “Me parece que la verdad debe ser que todavía no digirió que en el año 2019, después de haberle ordenado al FMI darle 45 mil millones de dólares a su amigo Mauricio Macri para ayudarlo en su campaña por la reelección presidencial, le hayamos ganado esas elecciones”.



“¿Y ahora? ¿Le van a volver a dar 20 mil millones de dólares al Presidente de la cripto stafa? Acuérdense que tampoco va a reelegir”, anticipó la líder opositora.



Luego juzgó: “En mi barrio le dicen ‘gastar pólvora en chimangos’. El problema es que su gobierno después se lo hace pagar a todo el pueblo argentino”.



En igual tenor apuntó al mandatario, al mencionarlo como “economista experto en crecimiento con o sin dinero y en criptoestafas”. Y sumó: “¡Cómo te duele lo que te digo, eh!”.



“No pudiste contenerte y saliste a postear enseguida dejando todos los dedos marcados que fue un pedido tuyo. A vos solito no te da la nafta… ni en la economía, ni en la política. Por eso salís a pedir ayuda al Fondo Monetario y a Trump. Se nota mucho Milei”, prosiguió.

Finalmente, a horas de un nuevo aniversario del golpe cívico-militar-ecleasiástico, exclamó: “El 24 de marzo todos a marchar, que a Videla y a Massera nunca les prohibieron ingresar a EE UU”.