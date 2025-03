Valenzuela aseguró que hoy por hoy “la marca potente” es La Libertad Avanza

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, ratificó su actual e incondicional pertenencia a La Libertad Avanza y sentó postura de cara al proceso electoral, descartando “un frente electoral como fue Juntos por el Cambio”,

“No es necesario que nadie pierda su identidad. Hay un movimiento que valoro mucho, que son los radicales con peluca, que no pierden su identidad radical, al contrario, la reivindican. Lo que está claro es que la marca potente que proyecta un futuro para Argentina es LLA”, enfatizó en declaraciones a Perfil.

Por otra parte, elogió la foto de los diputados del PRO Diego Santilli y Cristian Ritondo con el presidente Javier Milei y la secretaria general, Karina Milei, al configurar “un paso más, necesario, en la integración que siempre pregonamos con Patricia (Bullrich)”.

“Nosotros la vimos: hablamos de esto todo 2024. En mayo hicimos una reunión política en Luis Guillón con Sebastían Pareja (armador libertario) que no se entendió, que fue criticada y que, a la luz de los acontecimientos tuvimos razón”, acotó el alcalde.

“Mirando al votante de LLA y del PRO, se fue integrando. O sea el apoyo del presidente Milei con el 56 % se sostiene. Los votantes de Juntos por el Cambio que acompañaron a Patricia y hasta los radicales acompañan al Gobierno. Mirando al votante y la buena intención del Gobierno de cambiar cosas sustanciales del país, como la economía, decidimos apoyar”, prosiguió.

Asimismo, dio cuenta que “no podemos tropezar con la misma piedra: separados gana Kicillof. Y en 2025 se tienen que sentar las bases de lo que ocurra en 2027, más allá de lo que ocurra en otros distritos. Así como es legítimo que en la Ciudad LLA presente su idea propia, sigo pensando que en la Provincia encontremos fórmulas los que pensamos parecido”.

“Si el gobernador lograr el desdoblamiento en agosto o en septiembre, el cierre está más cerca. Hay muchas personas del PRO que ya están colaborando en el Gobierno y muchas personas que representan un cambio en la Provincia que quieren trabajar con el presidente Milei y lo van a ir expresando, en la medida en que puedan, lo antes posible”, estimó Valenzuela.

Finalmente, planteó que “ahora es sin condiciones, como lo hicimos con Patricia. No es ‘yo me acerco pero quiero cual cosa’. Si sos intendente no podés ser un degenerado fiscal. No podés tener tasas exorbitantes, por ejemplo. No podés venir a pedir cosas a cambio, una obra pública o lugares en las listas. Es apoyar sin condicionamientos porque uno coincide con el rumbo. Después vendrá una discusión de armado pero en base a convicción y no a la especulación política”.