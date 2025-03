Dos “Simuladores” nuevamente juntos: protagonizan versión teatral de aclamada película

Diego Peretti y Federico D’Elía protagonizan el estreno en Argentina de El jefe del jefe, una comedia de Lars von Trier, basada en su película The boss of it all, adaptación teatral original de Jack McNamara, con dirección de Javier Daulte y producción general de Pablo Kompel, Ricardo Hornos y Adrián Suar.

El elenco se completa con Juan Isola, Ariadna Asturzzi, Andrea Lovera y Cristian Jensen, en tanto que el estreno está previsto para el 17 de abril de 2025 en el Paseo La Plaza.

De este modo, dos integrantes de la mítica escuadra de Los Simuladores vuelven a juntarse en las tablas tras más de 15 años, desde la puesta de La muerte de un viajante, clásico de Arthur Miller, secundando en aquel entonces al inmenso Alfredo Alcón.

El jefe del jefe se presentará con funciones de miércoles a domingo y las entradas ya se puede adquier a través de Plateanet o en la boletería de la sala, Avenida Corrientes 1660.

Gabriel (D’Elia) es el dueño de una empresa en venta. El problema es que cuando fundó la empresa, inventó a un presidente ficticio para quitarse de encima al peso de tomar decisiones incómodas o impopulares. De esta manera, quedó siempre bien parado ante sus empleados.

Pero cuando unos peculiares compradores extranjeros insisten en negociar cara a cara con “El Jefe”, y a riesgo de perderse un negoción, no se le ocurre mejor idea que contratar a Cristian (Peretti), un actor desocupado para que simule ser el “presidente de la empresa”.

Pero no estamos ante cualquier actor, sino ante uno del método de la improvisación, y que se dispone a asumir su personaje como si se tratase de una actuación consagratoria; permitiéndose ciertas licencias sobre el preciso guion que le fuera encomendado.

Muy pronto y junto al disparate en su máxima expresión; iremos descubriendo un juego de engaños que nos hará reír a carcajadas, mientras pone a prueba nuestra propia escala de valores.

Lars von Trier nos revela en El jefe del jefe una comedia tan feroz como brillante, que amaremos desde los fans de The Office a los cultores de las farsas de Pinter y Ionesco; desenmascarando los mecanismos curiosos y poco racionales que definen las relaciones entre jefes y subordinados, así como todas las incoherencias que aparecen cuando nos toca asumir un rol de poder.

La adaptación teatral de Jack McNamara se estrenó en el Soho Theatre en Londres en 2013. En tanto, esta producción en Buenos Aires representa su estreno en castellano en América Latina, bajo la versión de Ricardo Hornos y Pablo Kompel.

Vale mencionar que en noviembre de 2024 la obra se estrenó en español en el Teatro Pavón de Madrid; con dirección de Ricardo Hornos. La película original de Lars von Trier, The boss of it all, se estrenó en Dinamarca en diciembre de 2006.

De cara al estreno porteño, Daulte reseña: “Un grupo de empleados senior obedece sin saberlo a alguien que no existe: un jefe inventado. O peor, un actor actuando como jefe de una empresa de la que no tiene idea ni de qué se ocupa ni de su dinámica”.

“Ni siquiera ha visto nunca a esos empleados que dicen conocerlo tanto ¿Pero es esto un obstáculo? En principio, cualquiera diría que sí; y uno bastante grande. Pero en la sociedad en la que vivimos, en la que parece importar más lo que se pretende que lo que es, las cosas funcionan de otra manera”, acota.

Asimismo, reflexiona: “Porque en un mundo de apariencias resulta más verdadero lo que creemos, que aquello que, en definitiva, es cierto. Es más, quizá un jefe inventado puede resultar mejor y más eficaz que un jefe real. Por más disparatado que esto suene”.

“Es una comedia inteligente cuyos protagonistas creen estar siempre pisando suelo firme, cuando apenas, y muy peligrosamente, están pedaleando en el aire”, sentencia Daulte.

Las funciones serán los miércoles y jueves a las 20.15; viernes a las 20; sábados a las 19.45 y 21.45 y domingos a las 19.15 horas.