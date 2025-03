“Desarticulación”: referente estatal dijo que “el sindicalismo tiene que repensarse”

El secretario general de ATE Capital, Daniel ‘Tano’ Catalano, se refirió al rol del sindicalismo en pleno ajuste libertario, al tiempo que reconoció que “Argentina necesita reformas laborales, pero no en manos de estos salvajes”.

“Lo que está pasando hoy es que ya sin reforma laboral te están aniquilando. Los trabajadores del sector privado y público perdimos todos nuestros derechos, así que dar un marco legal a las barbaridades que están ejecutando, es un abuso. Están atacando todo lo que nosotros creemos como derechos laborales. No es necesaria una reforma laboral”, enfatizó.

Asimismo, criticó la falta de unidad para enfrentar las políticas de ajuste y aseguró que “hay una desarticulación muy grande en el sindicalismo”.

“Nos está costando a todos los compañeros poder encontrar un lugar de articulación que nos permita ir ganando las calles, dar las peleas que tenemos que dar”, expresó Catalano en declaraciones a la AM 750.

En igual tenor, consideró que “el sindicalismo tiene que repensarse, tiene que reconocer que es parte de la crisis que estamos viviendo, y que necesita que podamos tener una mesa de articulación con las organizaciones sociales y los partidos políticos una estrategia en común”.

“En el Estado estamos cerca de los 44 mil despidos. La semana pasada se notificaron 200 despidos más en Presidencia y Jefatura. Cuando fuimos a consultar nos dijeron que venían 200 más, o sea que serán 400 al 31 de marzo”, detalló.

Del mismo modo, consignó que “la Secretaria de Derechos Humanos ya perdió cerca del 70 % de sus trabajadores y trabajadoras. No hay fecha de apertura del Conti. Lo que no se termina de dimensionar es el daño que va a ir sufriendo el pueblo con el correr de los meses en materia de que no va a obra pública, escuelas, hospitales, rutas”.