Obra pública cero: reiteran denuncia al Gobierno por “malversación de fondos” de Vialidad

La secretaria general del Sindicato Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), Gracieña Aleñá, participó de la reunión informativa de la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Nación sobre la situación de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) fruto del “ajuste salvaje” del Gobierno.

Allí, manifestó que “los funcionarios de Milei no vinieron a dar la cara porque no tienen respuestas, lo único que quieren es destruir Vialidad Nacional, sin obras o mantenimiento”.

El descargo apuntó al administrador general de la DNV, Marcelo Campoy, quien fue invitado pero no asistió. “Un papelón que demuestra que está dibujado y que la orden del Gobierno no es debatir sino destruir instituciones que funcionan como la DNV, están contra los ciudadanos, son de lo peor”, disparó la referente gremial.

En su discurso, Aleñá lamentó “enormemente que no haya tenido la valentía de estar presente acá. Campoy es cómplice de la malversación de fondos que ha hecho el Gobierno con la plata que nos corresponde, que nos deben 340 mil millones de pesos de presupuesto del año 2024 y que no se asusta de que no le manden ni un peso de eso”.

“Están hablando desde un inicio de 1500 trabajadores para despedir de los 5200 que somos” para los “40 mil kilómetros de la red para hacer mantenimiento que tenemos”, graficó.

En ese sentido, aseguró que “está todo ligado: el desfinanciamiento, decir que van a sacar el decreto ley 505 que da origen a Vialidad, decirnos que nos van a transformar en otro organismo en el que no saben qué vamos a hacer, que no podemos tener paritarias y que ni Obras Públicas ni Vialidad nos contestan las notas que presentamos”.

🛣️ Acompañamos a la Comisión de Obras Públicas en @DiputadosAR, dónde ministros y funcionarios de los ministerios de Obras Públicas y direcciones de Vialidad Nacional de las provincias de La Pampa, Tierra del Fuego y la Rioja, junto a secretarios generales de los sindicatos de… pic.twitter.com/BRM6zgM9nx — Vanesa Siley (@Vsiley) March 25, 2025

“Estamos volviendo en forma acelerada a un país unitario, donde cada provincia y cada ciudad se tenga que arreglar como pueda, si puede” y que, por ende, “hay pueblos que van a quedar aislados en poco tiempo Es una defensa que tenemos que hacer todos, que tiene que hacer el pueblo argentino, y que tenemos que pelear cada día para defender”, completó la titular del STVyARA.

Vale mencionar que la apertura de la jornada estuvo a cargo del diputado Bernardo José Herrera, presidente de la Comisión, quien informó que “desde el año pasado venimos trabajando sobre los efectos que se están produciendo en el país por la paralización total de la obra pública”.

Además, indicó que Campoy fue invitado a reuniones en reiteradas ocasiones, pero si bien se comprometió a asistir luego canceló “excusándose en temas de agenda”, incluyendo en la de este martes.

Finalmente, la sindicalista avaló una propuesta para que Diputados cree una Comisión de seguimiento del impuesto a los combustibles “para que no metan más la mano en los fondos y deriven el dinero que se necesita para las obras viales ¿A donde va esa plata?”, se preguntó Aleñá, quien agradeció el apoyo de los distintos diputados ante la situación.