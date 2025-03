La batalla campal de este martes en los alrededores y en el propio Hospital “San Roque”, de Gonnet, que tuvo como protagonistas a barrabravas de los clubes más representativos de La Plata, Estudiantes y Gimnasia, parecer que va a tener un nuevo capítulo luego del mensaje enviado por Gustavo Ávalos, alias “El Mellizo”, quien pidió “matarlos a todos”.

Ávalos es uno de los seis heridos, entre quienes se encuentra Cristian “El Volador” Camilleri, jefe de la barrabrava del Lobo, emboscados por un violento grupo que los investigadores consideran que fue enviado por Iván Tobar, autoproclamado secretario general de la UOCRA Seccional La Plata y líder de la barra del Pincha.

🎥| Gravísimos incidentes en el Hospital “San Roque”, de Gonnet (#LaPlata): se enfrentaron barrabravas de los clubes Gimnasia y Estudiantes, e intervino gente ligada a la UOCRA. Se habrían utilizado armas de fuego, armas blancas, palos y piedras. Una verdadera locura pic.twitter.com/koh2xW4ifX — ANDigital (@ANDigitalOK) March 25, 2025

En el mensaje, enviado a través de un video desde la cama en la que se encuentra internado, “El Melli” –como puede– pide “hay que matarlos a todos, ya fue, al Cristian lo vi, estaba como un sapo, le sale sangre por todos lados”.

“Yo cuando los vi venir a todos, justo estaba enfrente del auto, y frenaron todos adelante mío y a mí no me vieron, los vi bajar a todos, eran más de no sé cuántos, todos con facas, arpones, pistolas, revólveres… nos cagaron matando a todos, hasta a los que no eran de Gimnasia”, explica en su relato.

Y continúa: “Cuando terminaron con todos los pibes, María Eva le salvó la vida a Cristian porque le estaban dando mal… yo entré y Cristian me dijo que no daba más, estaba con ese coso en la boca (el respirador artificial)”.

📹 #LaPlata | “Hay que matarlos a todos, ya fue”, dice un barra herido en la batalla del Hospital de Gonnet



📌 https://t.co/tqhygUzTm2 pic.twitter.com/2VpTJuXrsJ — ANDigital (@ANDigitalOK) March 26, 2025

“Yo tengo todo el estómago mal, me duele mucho, no me puedo mover, tengo la cabeza y las piernas rotas, me desperté en el piso… eran una banda”, agregó “El Mellizo”.

En su cronología de los gravísimos hechos sucedidos este martes pasado el mediodía, Gustavo Ávalos concluyó contando que el inicio de la emboscada se dio cuando “empezaron a saltar de todas las camionetas contra la gente de Gimnasia, yo estaba del otro lado, cuando terminó ese bondi los encaré con las dos facas mías, y ahí me empecé a pelear con uno, pero después me agarró otro con una faca grande y me agarraron a fierrazos, y me empezaron a matar entre todos”.

Vale decir que el enfrentamiento se desarrolló con piedras, palos, armas blancas y hasta armas de fuego entre los dos grupos, uno de ellos compuesto por unos 50 individuos encapuchados –los aparentemente enviados por Tobar– quienes además irrumpieron en la guardia del Hospital de Gonnet.

Si bien todo se inició en el cruce de las calles 14 y 36, pleno casco urbano de La Plata donde Fernando Sacconi, de 45 años de edad, fue atacado por un grupo y lo dejaron con una herida de arma blanca en el muslo derecho y golpeado, hay un antecedente previo, ocurrido días atrás en el parador Atalaya, de la Ruta 2.

MATERIAL EXCLUSIVO de HyD



Ayer, en ruta 2, a la altura de Atalaya, hubo un incidente entre Iván Tobar, referente de la UOCRA La Plata y con fuertes vínculos con la hinchada de Estudiantes, y el sobrino del Volador, capo de la barra de Gimnasia, que lo invitó a pelear. Por este… pic.twitter.com/s1Hf9tIPRL — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) March 25, 2025

Allí el propio Tobar, a bordo de su camioneta, tuvo un cruce con un familiar de “El Volador” Camilleri y, mientras otra persona filmaba, el referente de la UOCRA expresó, a modo de advertencia: “Si publica el video esto no termina acá”. Parece haber cumplido su promesa.

Previo al conflicto en el nosocomio, hubo un cruce tras la inauguración de la Plaza San Martín, evento desarrollado este martes por la mañana frente al edificio de la Gobernación bonaerense, en el que integrantes de ambos bandos concurrieron al lugar pero no llegaron a cruzarse.

Silvina, esposa de uno de los heridos, relató a la prensa que hubo tiros y palazos y que las paredes del Hospital quedaron con manchas de sangre luego de la pelea; además, en los videos se observa que los encapuchados incluso atacaron y golpearon a un policía mientras empuñaba su arma reglamentaria, con lo cual no fue una tragedia de puro milagro.

🚔 #BatallaCampal | Graves incidentes en un hospital de La Plata: Se enfrentaron barras de Estudiantes y Gimnasia



📌 https://t.co/riCFiKTRKy pic.twitter.com/sMcj12ydao — ANDigital (@ANDigitalOK) March 25, 2025

El caso es investigado por la UFI Nº 3 del Departamento Judicial La Plata, a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnic, quien caratuló la causa como “lesiones y averiguación de ilícito” y ya ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad municipales y privadas, y de lo captado por teléfonos celulares de particulares que atestiguaron los violentos hechos.

Aparentemente Petit Bosnic tiene en la mira a Tobar como el autor intelectual de la criminal emboscada, y elementos para pensarlo le sobran.