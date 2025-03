Para Cachanosky “es obvio que hay atraso cambiario”

El economista Roberto Cachanosky advirtió que “hay atraso cambiario” y contrariamente a lo que declama el Gobierno de Javier Milei, “no hay equilibrio fiscal”.

“Es obvio que hay atraso cambiario. Ni siquiera lo digo con números, es por definición. Cuando devaluó en diciembre del 2023, el Gobierno puso a dedo un precio máximo al dólar que fue de $ 800, que después se fue ajustando pero se lo comió la inflación”, contextualizó.

Así las cosas, indicó que “si ponés al dólar un precio máximo, lo estás poniendo por debajo del nivel de mercado. Entonces, por definición, Milei empezó con el tipo de cambio atrasado”.

“Tampoco hay equilibrio fiscal. Hay un resultado fiscal primario y otro financiero. Cuando informan, en el financiero no están computando los intereses de las cosas que pasaron del Banco Central al Tesoro, pero, si lo hicieran, pasarían de superávit a déficit, y con una diferencia muy grande. Se está acumulando un problema. Eso se puede pedalear pero en algún momento lo van a tener que pagar”, acotó Cachanosky en declaraciones a LN+.

Acto seguido, puso de relieve que una moneda se define por "la credibilidad y la confianza" que hay en ella e indicó que el mercado se debe “liberar”.

En tanto, rechazó la posibilidad de devaluar ante cualquier circunstancia porque implicaría “poner números a dedo” y explicó que “si vos tenés un Gobierno, un plan económico y un ministro de trayectoria que generan confianza, vas a tener algún salto pero vas a acomodar los precios. El mercado tiene que fijar el tipo de cambio pero en un contexto de credibilidad”.

Luego estimó que el Banco Central perdió “poco más de 1600 millones de dólares” en marzo y aseveró que “nadie va a traer dólares al país para después, con el cepo, no poder sacarlos, y la Argentina no puede crecer si no tiene inversiones. Alguien tiene que traer plata”.

“Todo esto lo vimos como 50 veces en 50 años. Llega un momento en el que si hay dudas de que el tipo de cambio pueda modificarse, quien tiene la plata en pesos no juega más y sale a comprar dólares. Se trata de apostar a que la tasa de interés le gane al dólar durante un tiempo, es lo que se conoce como carry trade”, puntualizó el especialista.

En otro orden de cosas, consideró que el acuerdo con el FMI es un “problema”, dado que a la Argentina le están pidiendo que haga algo con las reservas porque “están cayendo”.

“El Fondo no nos va a dar los dólares para que nosotros salgamos a venderlos en el mercado para regular el tipo de cambio”. El ministro de Economía, Luis “Caputo dijo que se va a cambiar. Ahora, lo que es seguro es que si te dicen que van a cambiar es porque sube el dólar”.