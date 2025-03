Clara Muzzio destacó la “fortaleza” del PRO en la Ciudad: “Sin alianzas con el Gobierno nacional”

La vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio, se refirió a la presentación de las listas para las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires, al tiempo que también destacó la “recuperación” de los espacios públicos.

“Estamos en negociaciones para definir nuestros candidatos, el PRO es muy fuerte y va a combatir en esta elección sin alianzas con el Gobierno nacional”, destacó la número dos de Jorge Macri.

Acto seguido, explicó que “la intención era poder formar una alianza. Nosotros nunca nos hemos enfrentado al Gobierno nacional, hemos tenido la responsabilidad de acompañarlo en los temas que consideramos necesario el Congreso”.

“No ha sido así en la Legislatura, porque La Libertad Avanza se ha comportado en conjunto con el kirchnerismo para frenar, para no acompañar normas que para nosotros eran muy importantes, como el presupuesto”, advirtió.

Así las cosas, indicó que “estamos convencidos que el PRO en la mejor alternativa para la Ciudad. No es la que vemos hoy, no es la de hace 20 años, tuvimos la capacidad de las gestiones y con esa experiencia estamos enfrentando el futuro”.

“Estamos para acompañar a Gobierno nacional por las medidas que ha tomado, con las medidas de cambio que ya había comenzado el presidente Mauricio Macri. La lista va a tener figuras sumamente relevantes del pasado del PRO”, enfatizó.

En otro orden, explicó que “el operativo del lunes, en torno al estadio de River Plate, fue contundente. Se demoraron 126 trapitos, tiene que ver con una decisión de un jefe de Gobierno de una ciudad que estaba desordenada. En Retiro o en Flores no hay más piquetes, es una decisión que el espacio público es de todos y el orden público lo tenemos que garantizar”.

“No tenemos que romantizar una changa, los trapitos no pueden estar, muchas veces acuden a la violencia y a la extorsión. El operativo fue un éxito, con más mil policías, que no se sacan de su trabajo sino que son convocados en su día de descanso, además se realizaron otras tareas y hubo 260 actas labradas. Atrás de los trapitos hay organizaciones y se aprovechan de gente que necesitan trabajar”, detalló Muzzio.

Finalmente, recordó que “se envió desde el Ejecutivo un proyecto de ley para endurecer las penas en el Código Contravencional, no sólo para el trapito, sino cuando se puede llegar a una organización las penas van a ser mayores. Muchas veces el accionar de esta gente se presenta con amenaza, violencia o extorsión”.

“No vamos a tolerar la ilegalidad, no toleramos lo trapitos, no cortar las calles en una manifestación, que no tiene que ver con el derecho a manifestarse, o en Retiro o Flores donde se han montado operativos para liberar el espacio público, ensuciaban y era competencia ilegal”, remató.