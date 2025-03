Rocambole y la batalla cultural: “El arte puede ser un mojón de resistencia, pero eso solo no sirve”

Ricardo Cohen, más conocido como Rocambole, inauguró este jueves su “Muestra gráfica digital retrospectiva” que contó con 45 obras propias inéditas en la que invita a recorrer junto a él sus cinco décadas de trayectoria artística, y que se desarrolla en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata; en ese contexto, dialogó con ANDigital.

Diseñador gráfico y dibujante, aunque popularizado por ser el responsable del diseño de las tapas de los discos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, Rocambole reflexionó sobre el impacto que le genera ver su obra en las nuevas generaciones, que llevan las inmortales imágenes de Oktubre y de Luzbelito, entre tantas otras, como un ícono popular.

“Yo no dejo de asombrarme, a veces se acercan chicos de 12 años con cassetes para que se los firme, yo les digo ‘¿éste es de tu papá?’, y me responden que no, que son de ellos. Me asombro y digo, ‘bueno, algo habremos hecho’”, relató, impactado por la magnitud alcanzada por sus obras.

En un contexto social difícil respecto de la rediscusión sobre los crímenes cometidos por la última dictadura militar, y la puesta en tensión de un Gobierno que considera que dar la batalla cultural alcanza particularmente la reivindicación del accionar represivo de las fuerzas armadas en los años de plomo, ANDigital lo consultó por “La Cofradía”, la comunidad que formó junto a compañeros y compañeras universitarios como un espacio de lucha y resistencia ante la dictadura de 1966.

Al respecto Rocambole reflexionó que estamos atravesando “un momento similar” aunque dijo que “cada uno hace su historia y su vida, a todo lo que pasa ahora yo lo leí cuando era chico en los libros de ciencia ficción”.

“Intentamos en algún momento, cuando éramos un poco más grandes que adolescentes, pensar en un mundo de paz, de amor, de música, etc. Pero las fuerzas de la historia pasaron por encima de todo y esas cosas quedaron en el recuerdo. Habría que ver qué otras instancias pueden abrirse y cuáles épicas podrían hacerse, inventarse o trabajarse para mantener el género humano todavía en existencia”, agregó.

Y concluyó: “Todo pasa por una cuestión ética, en los momentos en que la historia pierde esa ética, a veces trastabilla, pero no dudo en que, como pasa siempre, se vuelva a recomponer. El arte puede ser un mojón de resistencia, pero con eso solo no sirve”.

La invitación a la exposición de Rocambole también la hace la Municipalidad de La Plata, y se podrá recorrer y disfrutar de lunes a viernes de 14 a 19 horas en la nave central del Pasaje Dardo Rocha, hasta el 15 de abril, con entrada libre y gratuita.

Vale destacar que el evento de inauguración estuvo musicalizado por Richard Baldoni DJ Selektor Set 100 % Vinilos, lo cual causó una profunda impresión y emoción entre los presentes, quienes se acercaban a contemplar y capturar el momento.