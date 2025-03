En Argentina hay 22 muertes diarias por cáncer de colon: ¿Cómo evitarlas?

Por Estanislao J. Gómez (*)

Las personas que tienen diagnóstico de enfermedad inflamatoria intestinal (colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn y colitis pendientes de clasificación) presentan riesgo incrementado de desarrollar cáncer colorrectal si se los compara con la población general. Por eso es muy importante prevenir el cáncer de colon en este grupo de riesgo.

Sin embargo, es importante saber que la prevención de cáncer colorrectal en personas con enfermedad inflamatoria intestinal, tiene muchas particularidades que la hacen distinta: esos pacientes deben comenzar con controles a edades tempranas, continuar con intervalos de vigilancia más estrechos, y los médicos deben tener experiencia en técnicas endoscópicas especiales, que permitan detectar y tratar las lesiones precursoras del cáncer.

En la actualidad existe evidencia científica que ha demostrado que cuando se realizan los chequeos regulares disminuyen las chances de padecer o fallecer por este tipo de cáncer. Y los diagnósticos en etapas tempranas alcanzan altas tasas de curación.

Disminuir los errores, los retrasos diagnósticos y realizar la pesquisa e intervalos de vigilancia adecuados, mejoran las oportunidades terapéuticas para combatir el cáncer de colon.

(*) Médico especialista en Gastroenterología y Endoscopia digestiva (MN 124190) - Unidad de Enfermedad Inflamatoria intestinal -Instituto de Enfermedades Digestivas - Hospital Alemán

Mitos de la colonoscopía

Por Mariano Laporte (*)

Mito 1: No tengo síntomas, no necesito realizarme la colonoscopia.

A pesar de no tener ningún tipo de síntomas, la colonoscopia es crucial para la prevención del cáncer colorrectal. A partir de los 45 años, TODOS (hombres y mujeres) deben realizarse una.

Mito 2: No tengo antecedentes de cáncer colorrectal en la familia, por lo tanto no debo realizarme una colonoscopia.

No tener familiares con cáncer colorrectal no excluye de la posibilidad de padecerlo. De hecho, la inmensa mayoría se consideran esporádicos, es decir que no existen familiares con dicha enfermedad.

Mito 3: La preparación es horrible

Afortunadamente se han desarrollado muchos avances en la preparación, y es bien tolerada por la mayoría de los pacientes. Además de los medicamentos para la limpieza colónica, es indispensable la ingesta abundante de líquidos. Esto garantiza una mejor limpieza del colon y disminuye el impacto de la preparación (deshidratación, dolor de cabeza, mareos).

Mito 4: La colonoscopia es dolorosa

El procedimiento se realiza bajo sedación anestésica, por lo tanto el paciente no siente ningún tipo de dolor ni molestias. Después del estudio se puede experimentar distensión abdominal muy leve, ya que durante el estudio se insufla aire en el colon, que cede en los minutos posteriores.

Mito 5: La colonoscopia se puede reemplazar con otros estudios menos invasivos

Si bien hay estudios que pueden orientar acerca de un probable cáncer colorrectal (detección de sangre en la materia fecal, por ejemplo), no existen dudas de que la colonoscopia es muy superior.

En primer lugar, tener un correcto diagnóstico ya que permite ver directamente la lesión y tomar biopsias. Adicionalmente, es un estudio terapéutico, es decir que puede realizarse la resección de pólipos y de esta forma prevenir un cáncer colorrectal.

(*) MN 111039 - Endoscopia - Cirugía Colorrectal - Hospital Alemán

¿En riesgo de cáncer de colon? Un autotest en dos minutos puede ayudar

El Hospital Alemán pone a disposición de la comunidad de manera gratuita la plataforma https://www.chequeatucolon.com.ar/hospital_aleman/ donde en solo dos minutos se puede realizar un autotest para estimar, en función de los antecedentes, la necesidad de hacer una colonoscopía.