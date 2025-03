Bullrich acusó al PRO de “embarrar la cancha”

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, descartó su eventual postulación en las elecciones legislativas de octubre, al tiempo que renovó cuestionamientos al PRO por el desdoblamiento electoral en la Ciudad de Buenos Aires.

“No creo que sea candidata”, deslizó en declaraciones a TN, para luego reconocer que la campaña la “saca del eje”.

Por otra parte, cuestionó al PRO al subrayar que “Macri metió una elección el 18 de mayo, en vez de preocuparse de gobernar hasta agosto”.

“Una elección en el medio de la nada. Nosotros teníamos la idea de que, sacando las PASO, toda la discusión se corría y teníamos un año para gobernar”, fustigó Bullrich.

“Poner por encima de la tranquilidad del país una elección sin consultarlo con nadie no es institucional. La competencia se dio por una jugada totalmente fuera de calendario”, insistió la hasta ayer nomás titular del PRO.



Justamente sobre la fuerza amarilla, dijo que el partido “está bastante dividido. La mayoría está con el Gobierno, porque piensa que es de cambio” y “en la Argentina hay opción de cambio o de retroceso. Punto”.

“Si en el medio de querer hacer un acuerdo político meto una fecha electoral sin consultar a nadie y embarro la cancha, ¿qué acuerdo podés hacer? Esta elección es para el político, al ciudadano le hubiese gustado votar una sola vez”, insistió la titular de la cartera de Seguridad.

“Tener que estar discutiendo si voy o no a ser candidata me saca de eje, y quiero estarlo en lo verdaderamente importante. Nadie me pidió que sea candidata”, pero “no sé qué va a pasar”, matizó.

Finalmente, criticó al exjefe de Gobierno porteño y su vencido en la interna presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta: “Volvió al lugar donde siempre se sintió seguro, que es la Ciudad de Buenos Aires, pero la verdad es que usó en los últimos años el Estado como un barril sin fondo para bancar su campaña. El Estado es 4 veces el que tiene Madrid, con la misma cantidad de habitantes. Y eso es muy grave”.