Subió el dólar blue pese al intento de Caputo para llevar calma al mercado

El dólar blue comenzó la semana con una nueva disparada, pese a las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, quien buscó llevar tranquilidad a los mercados.

“El dólar no se va a disparar de ninguna manera”, había asegurado Caputo, en declaraciones periodísticas.

Sin embargo, el dólar paralelo finalizó la jornada a $ 1.325 para la venta y la brecha con el oficial superó el 20 %.

Dólar Blue subió 1,89% y cerró el día a $1.325,00. La brecha con el Dólar Oficial asciende al 20,0%

Fuente: https://t.co/2VqbbK0ddh — Valor Dólar Blue (@ValorDolarBlue) March 31, 2025

A la espera del ansiado desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) y un primer giro de libre disponibilidad, el dólar mayorista operó a $ 1.074.

En tanto, el dólar MEP se ubicó en $ 1.312,57, y el Contado con Liquidación (CCL) cerró en a $ 1.316,80.

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario) cotizó a $ 1.420,90.

Para contener el esquema cambiario, el Banco Central vendió dólares por undécima jornada consecutiva.

El resultado neto negativo fue de u$s 143 millones. La sangría de divisas de los últimos días escaló a u$s 1.780 millones y en todo marzo tuvo la autoridad monetaria tuvo que desprenderse de u$s 1.156 millones.