Mena: “La causa Vialidad se cocinó al fuego del desastre económico”

El ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena, se refirió a la condena a la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad por irregularidades en la adjudicación de las obras públicas en Santa Cruz y al recurso ante la Corte Suprema solicitando la absolución.

“En el sistema judicial una causa se investiga cuando se tiene determinado grado sospecha, se eleva a juicio y esa sentencia se revisa. El último revisor es la Corte Suprema que revisa causas cuando hay cuestiones vinculadas a la arbitrariedad y cuestiones federales”, contextualizó el funcionario.

Acto seguido, indicó que “justo esa causa penal contra Cristina nació y se movió desde 2016 al compás del devenir político electoral y económico de nuestro país. Cuando a Macri se le prendían fuego los papeles esta causa se elevó a juicio oral; cuando venía la campaña empezó el juicio oral y cuando venía la campaña de 2023 llegó la condena. Nació y se mueve al calor de las políticas y la economía”.

“No es casual que siempre se quiere generar un efecto distractor con los problemas judiciales de Cristina. En términos judiciales está resuelta. De las famosas tres toneladas de pruebas no juntaron diez gramos en el juicio oral y público”, sopesó Mena en declaraciones a CNN Radio.

Asimismo, aclaró que “no hay nada que compruebe un relato periodístico y mediático. Lo que se dice que pasó no ocurrió”, al tiempo que recalcó que “la política se tiene que definir en las urnas y no en los tribunales”.

“Cristina está condenada por administración fraudulenta a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos en un delito que Cristina no podría cometer porque es como que te quieran condenar por mala praxis médica. La entonces presidenta no era la administradora del país y el delito de administración fraudulenta solo lo puede cometer el administrador”, explicó.

Por eso, consideró que “Cristina no podía decidir las licitaciones porque eso lo definían en la provincia de Santa Cruz. Es delirante”.

Finalmente, el ministro bonaerense argumentó que “lo más grave de la persecución política es que nos quitó a todos el derecho a saber la verdad”.

“No se trata de ver cómo nació Lázaro Báez con sus empresas y ni siquiera la cantidad de obras que recibió. Si chequean toda la obra pública del país lo que ganó Lázaro Báez es insignificante. No me sorprendió que absolvieran a Julio de Vido, sino que me sorprendió la condena a Cristina”, concluyó.