“El radicalismo se abandonó a sí mismo”

El precandidato a diputado nacional por el Frente Amplio por la Democracia, Raúl Alfonsín, renovó cuestionamientos a la Unión Cívica Radical, pues el partido “viene defendiendo desde 2015 programas y representando sectores que nada tienen que ver con nuestra identidad”.

“Cuando en 2023 decidieron aliarse con La Libertad Avanza, y después de que acompañaran todas las iniciativas que Milei propuso en el Parlamento, decidí abandonar la Unión Cívica Radical. El partido se abandonó a sí mismo. Yo no iba a seguir avalando con mi afiliación las ideas que empezó a defender el partido”, puntualizó el hijo del presidente de la restauración democrática.

Así las cosas, puso de relieve la importancia de equilibrar el Poder Legislativo “frente a un Ejecutivo autoritario y conservador”.

“A mi papá no le gustaba personalizar, sino que hablaba de ideas. Creía que no podría traicionar sus convicciones aliándose con la derecha”, acotó, para luego dar cuenta que “nunca se hablaba de privatizar. Tenés que hacer las cosas que podés hacer, no hay que insistir en lo que no se puede hacer”.

Acto seguido, consideró que el actual Gobierno es “el menos sensible, el menos federal, el menos republicano y menos comprometido con la justicia social”.

Por eso es menester “fortalecer la oposición en el Poder Legislativo, superando en bancas a sectores como el PRO, La Libertad Avanza y la Unión Cívica Radical”, sumó el diputado nacional con mandato cumplido en declaraciones a Bravo TV.

“La democracia se completa cuando garantiza derechos sociales fundamentales. Si la democracia no garantiza esos derechos, es una democracia renga. Tiene que consolidarse la libertad y la igualdad”, exclamó Alfonsín.

Finalmente, en torno a su nuevo nucleamiento político, manifestó que “lo que vamos a hacer es contribuir a ganarle a este proyecto autoritario y conservador; no vamos a cambiar al presidente antes de 2027, pero hay que frenarlo en el Congreso”.