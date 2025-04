Puntapié inicial para el Ciclo Independiente del Coliseo Podestá

Este jueves comienza el Ciclo Independiente del Teatro Coliseo Podestá de La Plata. Será desde las 20 horas con la obra “Sin retiro”, en la Sala China Zorrilla del tradicional espacio municipal de calle 10 entre 46 y 47.

Cabe mencionar que la segunda edición del ciclo reunirá una cartelera con obras teatrales y propuestas musicales con artistas de La Plata y la región, además participarán algunas piezas que actualmente se desarrollan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La programación de abril será solamente teatral y la encabezan dos obras que en la edición pasada agotaron las localidades: Sin Retiro y Te invito a mi velorio. En tanto, en mayo se podrá disfrutar de una cartelera musical con la presentación de Diagonal 8 y La Bestia Folk, entre otros.

“Sin retiro”

Un proyecto que cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Teatro y Proteatro. Algunas mujeres nacen para vivir su vida. Otras, para dar fe de vidas ajenas. Servir para vivir, o vivir para servir como fatalidad heredada. Una señora, una muchacha y una vida. Una sola.

Actuación: Graciela Martínez Christian & Malena Hernández. Dramaturgia: Josefina Barcellandi. Asistencia de Dirección: Emilia Rodríguez. Dirección: Jimena Duca. Una obra de Frontón Ensamble

Miércoles 16: “Te invito a mi velorio”

Es una mirada luminosa sobre un tema tabú: la muerte. La autora, Silvia Tizzio, creó un personaje llamado Violeta, una mujer de casi 70 años, que acaba de fallecer y comparte con el público reflexiones sobre su nuevo estado y ese “no lugar” en el que se encuentra.

Comenta sobre los asistentes a su velorio, evento que ella misma se encargó de organizar meticulosamente, antes de “estirar la pata”.

Las entradas ya adquiridas para la función del jueves 10 de abril, a las 20 horas, no pierden su valor, de modo que tienen validez para la función reprogramada.

Se hacen presentes su ex marido, hermanos, hijos, amigos, colegas, vecinos, y de todos y cada uno de ellos Violeta tiene algo gracioso que acotar. El personaje no está triste, sino más bien siente curiosidad por lo que sigue. Reflexiona sobre las cosas que no llegó a hacer, sus asignaturas pendientes, lo cual resulta un llamado de atención para quienes aún están vivos y a tiempo para no postergar nada importante.

El tono de esta comedia es liviano, pero no superficial. Genera risas, lágrimas y deja mucho material para pensar, ya que la muerte es una certeza ineludible, aunque nos hagamos los distraídos y no queramos reconocer que, tarde o temprano, nos va a tocar.

Actuación: Irene Bianchi. Dirección Mariana Ozafrain.

Jueves 24: “Anémonas. Un plan imperfecto”

“Soñaron con un mundo mejor. Menos cruel que el de puertas adentro. Un mundo que solo existe en sus sueños. Planearon salir por la ventana más inaccesible, sin la certeza de hallar quien las abrace…”.

Anémonas es una obra de clown para toda la familia. Formó parte de los festivales Multiplicando Miradas (Brandsen), Ceremonia Payasa, el festival (La Plata) con una función en la Escuela de Teatro de La Plata.

Además, fue una de las obras ganadoras de la Fiesta Regional del Teatro Independiente en 2024, participando así de la Fiesta Provincial del Teatro Independiente (Olavarría) y ganadora como mejor actriz Mariela Kosturkoff.

Las entradas están disponibles en la boletería del Teatro, de martes a domingo, de 10 a 20 horas y feriados de 15 a 20 horas. También, se pueden adquirir a través del sitio Plateanet.