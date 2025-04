Duro revés para Milei: La oposición en el Senado volteó los pliegos de Lijo y García-Mansilla

Por amplia mayoría, la oposición en el Senado le propinó un duro revés al presidente Javier Milei, al rechazar los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema.

Tras varias horas de debate, el kirchnerismo, el PRO y la mayoría de los legisladores radicales votaron alineados y le propinaron y certero golpe al Gobierno nacional.

El pliego de Lijo cosechó 43 votos negativos y 27 positivos. Mayor fue el rechazo de García-Mansilla, quien había prestado juramento ante la Corte tras la designación por decreto: sumó 51 voluntades en contra y 21 a favor.

Con 27 votos afirmativos, 43 votos negativos y 1 abstención queda rechazado el pliego para designar al doctor Ariel Lijo como juez de la Corte Suprema de Justicia — Senado Argentina (@SenadoArgentina) April 3, 2025

Entre las voces críticas durante la discusión, el senador del PRO, Alfredo de Ángeli, expresó: “Las decisiones que se tomen hoy en el Senado van a fijar la integración de la Corte por los próximos 20 años. No hay que vulnerar la institucionalidad porque estaríamos desconociendo la Constitución y no habría seguridad jurídica, ni previsibilidad”.

Con 20 votos afirmativos y 51 votos negativos queda rechazado el pliego para designar al doctor Manuel José García Mansilla como juez de la Corte Suprema de Justicia — Senado Argentina (@SenadoArgentina) April 3, 2025

Por su parte, José Mayans, de Unión por la Patria, manifestó: “El poder político debe ponerle un límite a estos jueces que se creen dioses del Olimpo, diciéndoles que hagan lo que manda la Constitución”.

En la misma línea, se pronunció el radical Martín Lousteau. “Está es la votación más fácil que he tenido como senador, en términos de lo que hay que hacer. No vamos a votar ningún candidato, no importa que tan bueno sea, ni ningún candidato podría ser juez de la Corte, si acepta ser designado en comisión”, indicó.