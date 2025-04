Derrumbe de ventas en panaderías: “Déjà vu del macrismo”

El presidente del Centro de Panaderos de Avellaneda, Gastón Mora, advirtió por la difícil situación que atraviesa el sector y reveló una tendencia que se consolida ante la destrucción del poder adquisitivo: la búsqueda de la clientela de productos del día anterior para pagar menos.

“Parece un déjà vu de lo que se vivió en el macrismo, cuando se hacían las bolsitas y se vendían el pan y las facturas del día anterior”, graficó el dirigente

“Alguien prometió salarios en dólares y que hoy un vecino venga a buscar lo que te quedó del día anterior me parece un retroceso enorme”, anexó en declaraciones a la AM 750.

En este sentido, precisó que “nosotros tenemos el pan hoy a 2200 y 2800 pesos la galleta. Pero estamos con problemas con lo que es grasa y margarina, porque como la gente no consume carne, no hay sebo, entonces no hay derivados y una caja de grasa que la estábamos pagando 24 mil o 25 mil pesos hoy está en 42 mil pesos”.

“Vienen las Pascuas y los pícaros empiezan a subir los productos relacionados con la rosca y es lo mismo de siempre. El empresariado no cambia: cuando hay mucha demanda de un producto automáticamente se dispara el precio y te das cuenta que tanta sequía, tanto recorte no sirve para nada, porque seguimos teniendo inflación, siguen subiendo los precios y solo tenemos que los medios de comunicación lo encubren”, fustigó Mora.

“La harina aumentó y no salió en ningún lado ¿En concepto de qué? Si tenemos un dólar estable?”, remató.