Muzzio advirtió que Karina Milei “confundió el enemigo en la Ciudad”

La vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio, justificó la decisión de desdoblar las elecciones en la Ciudad, al tiempo que renovó cuestionamientos a la cúpula de La Libertad Avanza.

“La intención de desdoblar las elecciones es discutir los temas de la ciudad. Nos permite discutir qué ciudad queremos, por supuesto conseguir la mayor cantidad de legisladores para apoyar este proyecto”, expuso,

Además, indicó que “cuando las elecciones están todas unificadas se llevan toda las marcas los temas que nos interesan a todos, la economía, la inflación, el bolsillo”.

“Ficha Limpia, el presupuesto, los pasos bajos niveles... hay fuerzas que no nos acompañan, como el kirchnerismo y La Libertad Avanza no los acompañan. Discutir esos temas es importante, y los otros temas son importantes, pero hay que discutir los temas de la ciudad”, insistió la número dos de Jorge Macri.

Acto seguido, puso de relieve que “desde el PRO, desde el primer día acompañamos al gobierno, fueron 15 meses de sostener un gobierno y en la ciudad, en los hechos no se vio, el acompañamiento”.

“El cambio es el que se necesita, por eso desde el PRO acompañamos, y en la ciudad no se vio, los libertarios no acompañaron, votaron en contra de muchas cosas exclusivas de la ciudad, ese apoyo no lo vimos”, lamentó Muzzio en declaraciones a CNN Radio.

Asimismo, evaluó que “Karina Milei confundió el enemigo en la ciudad, no es el PRO, es el kirchnerismo, desde 2007 venimos trabajando para que el kirchnerismo no entre en la ciudad, se puede ver la diferencia entre la provincia y la ciudad de Buenos Aires”.

Finalmente, criticó el alejamiento de Horacio Rodríguez Larreta del PRO: “Tomó esa decisión en esta decisión ir en contra de su partido, por el que el gobernó hasta hace tiempo, para todos los que trabajamos con él es incómodo”.

“Para todos los que somos parte del PRO fue una desilusión muy grande, la intención es sacarle votos al PRO y él sabe la situación es compleja. Parecería no estar muy orientado en lo que pasa hoy en la ciudad”, finalizó la titular de la Legislatura porteña.