Genetics “a punto, en su mejor momento”

Genetics presenta por última vez en Buenos Aires The lamb lies down on broadway, el miércoles 16 de abril a las 21 horas en el Teatro Coliseo.

Se trata de una de las obras más originales y bellas de la historia del rock, que extendió la capacidad creativa de Genesis hasta límites inimaginables, partiendo de la figura de Rael, un portorriqueño en New York, una suerte de prototipo de lo que sería el punk, en un viaje fantástico en la búsqueda de sí mismo.

Así, Luego de una gira por Chile y Brasil, Genetics presenta por última vez en Buenos Aires este concierto, respetando la puesta original de luces y proyecciones, lo cual convierte a la experiencia en un verdadero y único viaje en el tiempo. Las entradas pueden adquirirse vía Ticketek y en la boletería de la sala, Marcelo T. de Alvear 1125.

Genetics es considerada una de las bandas más importantes del mundo interpretando la música de Genesis. Sus shows se caracterizan por el respeto a las grabaciones originales y a su puesta en escena, recreando los conciertos de la época, lo que les valió el reconocimiento del público y la prensa internacional. Desde 2015 Genetics se presenta periódicamente junto al mismísimo Steve Hackett, guitarrista original de la banda inglesa.

“La relación con Steve tiene más de treinta años. En 1993, Rael (la banda que teníamos con Daniel Rawsi) fue acto de apertura de Hackett en los dos conciertos que dio en el Gran Rex de Buenos Aires. El único tema de Genesis que tocamos fue “The Fountain of Salmacis” y Steve estaba muy sorprendido. Luego retomamos contacto y, cuando en 2015 falleció Nacho nuestro cantante, él fue muy generoso y vino a tocar dos conciertos completos en el Coliseo. Desde allí se estableció una relación más cercana que nos llevó a girar juntos por Sudamérica”, expresa Horacio Pozzo, tecladista de Genetics.

Y recalca: “Para nosotros es una alegría enorme tocar con él, estamos agradecidos y lo sentimos como un reconocimiento a tantos años de dedicación profesional a esta música. También es una responsabilidad, es ‘jugar en primera’, con todo lo que esto implica”.

En 2023, tras una exitosa gira por Sudamérica precisamente junto a Steve Hackett, y luego de completar su primer tour tocando en los Estados Unidos, Genetics celebró el 50º aniversario de Selling England by the Pound, uno de los discos icónicos del rock progresivo.

La banda está integrada por Daniel Rawsi en batería, percusión y voz; Horacio Pozzo en teclados y guitarra; Claudio Lafalce en bajo, guitarras, pedalera de bajos y voz; Leo Fernández en guitarra y Tom Price en voz, flauta y percusión.

Al aludir a la vigencia y potencia de The lamb lies down on Broadway, Pozzo subraya que “tiene algunas de las mejores composiciones de Genesis de la primera época. Aunque puede parecer música más compleja, la banda siguió tocando algunos temas cuando Gabriel se fue”.

“La magia que conserva se debe quizás a que The lamb se adelantó a la estética punk que surgió como reacción al rock glamoroso-virtuoso de las bandas sinfónicas o progresivas de principios de los 70. Es un disco novedoso en cuanto a la estructura y, con la incorporación de separadores ambientales entre temas se crean climas poderosos”, detalla el tecladista en diálogo con ANDigital.

Ya de cara al concierto del 16, adelanta: “Además de lo visual, quienes vengan al teatro se encontrarán con una banda que está a punto, en su mejor momento para tocar esta música”.

“Para nosotros es un concierto muy especial porque será difícil que volvamos a tocar The lamb en vivo, completo. Tenemos otros proyectos para el futuro próximo de Genetics, pero de alguna forma nos estamos despidiendo de un repertorio que significa mucho para nosotros”, sentencia, no sin antes confirmar que por primera vez estarán en Mar del Plata el 14 de junio en el Roxy, conuna selección de lo mejor del período 1970-1975.