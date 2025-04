Lejos de Milei, Villarruel pidió una campaña de “malvinización”

La vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, propuso una “campaña de malvinización”, al encabezar un acto este viernes junto a veteranos de la guerra en el Salón Azul del Congreso.

“No alcanza con homenajes. La Argentina necesita más que memoria. Por eso, quiero hacerles una propuesta: que promovamos una campaña de malvinización nacional con ustedes como protagonistas”, exclamó la titular del Senado tras la entrega de diplomas.

En este sentido, sugirió “una exposición itinerante de Malvinas que recorra las escuelas primarias del país, de norte a sur, de este a oeste. Una muestra viva, testimonial, humana, donde nuestros niños escuchen, vean, y sientan qué significa haber luchado por la patria”.

Se trataría de una “muestra viva, testimonial, humana” donde los “niños escuchen, vean y sientan qué significa haber luchado por la patria; porque el testimonio de un veterano vale más que cien manuales”.

“Quiero que nuestros chicos conozcan los nombres y las historias. Que sepan del heroísmo de nuestros pilotos, quienes tuvieron su bautismo de fuego en Malvinas, y deslumbraron al mundo como verdaderos ases de la aviación militar de todos los tiempos”, anexó.

Acto seguido, enfatizó: “Que recuerden al Crucero General Belgrano y sus héroes que tienen su tumba en el Atlántico Sur, desde donde siguen custodiando. A la aviación naval que tomó revancha con el Sheffield en forma casi inmediata. A la irreductible infantería de marina”.

“Que sepan, a modo de ejemplo, lo que pasó en Monte Longdon, en Darwin, en San Carlos. Que comprendan qué es el coraje, qué es la camaradería, qué es la entrega. Y que, mirándolos a ustedes, veteranos, digan con orgullo: ‘yo quiero ser como ellos’”, aseveró la número dos del Poder Ejecutivo.

Finalmente, sostuvo que “malvinizar” es “sembrar en las nuevas generaciones el amor por nuestra tierra” y es “recuperar el orgullo de ser argentinos”.

“Es enseñar que la soberanía no se declama: se defiende. Y que la patria no es una palabra vacía: es una bandera que se lleva en el alma. Este proyecto no es político. Es nacional. Y por eso debe unirnos, como nos une Malvinas”, cerró.