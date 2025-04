Advierten que el Gobierno nacional busca “erradicar el turismo social”

La subsecretaria de Turismo bonaerense, Soledad Martínez, lamentó la decisión del Gobierno nacional de cerras las históricas unidades de turismo social ubicadas en Chapadmalal (Mar del Plata y Embalse (Córdoba).

“Nos pone tristes y en alerta, pero sobre todo en pie de defensa del turismo social”, enfatizó la funcionaria en declaraciones a la AM 1270.

En tanto, resaltó que las unidades “son muy importantes”, no sólo por lo que representan en Chapadmalal en el caso de la Provincia, sino porque garantizan el acceso al turismo y al descanso que si no fuera por las unidades turísticas “muchas familias no lo hubieran tenido”.

“Hay algunos trabajadores que trabajan con la capacidad al mínimo” pero el predio permanece cerrado. De todos modos, advirtió que “la casta conserva para sí misma la Villa Presidencial” que es el único espacio que continuará funcionando.

“Quieren un turismo ABC1 para un público más caro y erradicar el turismo social”, acotó Martínez, mientras que las unidades turísticas “significan igualdad, democracia y justicia social”.

En cuanto a la modificación de la Ley Nacional de Turismo, la subsecretaria planteó que “esto es una contra que va en camino a quitar la obligación del Estado de promover el turismo social”.

Finalmente, aclaró que hay restricciones legales y normativas que impiden que el Ejecutivo de Javier Milei pueda promover una inversión inmobiliaria “porque las tierras fueron específicamente donadas y expropiadas exclusivamente para turismo social”.