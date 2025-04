Llega la película escrita y dirigida por el creador de “Succession”

HBO anunció el título de la película original Mountainhead, escrita, dirigida y producida ejecutivamente por Jesse Armstrong, nominado al Oscar y ganador de siete premios Emmy por su trabajo en la exitosa serie Succession.

La película, que se estrenará en Max el sábado 31 de mayo a las 20 horas, concluyó esta semana su rodaje en Park City, Utah y será la primera incursión de Armstrong como director de largometrajes, marcando un nuevo capítulo en su carrera.

One weekend to end them all. Welcome to Mountainhead.



From the creator of #Succession Jesse Armstrong, the HBO Original Film #Mountainhead premieres May 31 on Max. pic.twitter.com/dU8BcOG7Rl