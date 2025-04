La Provincia justifica el desdoblamiento: “El primer gran opositor a Milei fue Axel”

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, justificó la decisión de Axel Kicillof de desdoblar las elecciones provinciales y fijar la fecha para el 7 de septiembre.

“Hicimos simulacros, y con el nuevo sistema de boleta única papel el tiempo de votación se va a cuatro minutos por persona. Eso hace inviable garantizar que vote toda la ciudadanía”, indicó el funcionario.

Así las cosas, puso de relieve que de continuar con el esquema de comicios concurrentes, los votantes deberían enfrentar dos sistemas distintos, dos urnas distintas, en dos espacios distintos, lo que genera demoras y desorganización.

“A ese ritmo votan 150 personas por mesa. Te quedan 200 en la fila” y “multiplicar las mesas, los lugares de votación o reducir la cantidad de electores por mesa es inviable”, acotó.

En cuanto al impacto político, consignó en declaraciones radiales y televisivas que “en el interior de la Provincia históricamente se nos ha hecho más difícil, pero creemos que en la sumatoria estamos en condiciones de tener una victoria”, pero “la principal preocupación fue garantizar que la elección suceda con normalidad”.

🗣️"Nadie tomó el desdoblamiento de las elecciones como una ruptura"



🎙️@Carli_Bianco, ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, agregó que "hay consenso pleno" y se trabaja "para que el peronismo vaya en unidad", en #HabraConsecuencias pic.twitter.com/dt7Q8RGyTe — eldestape1070 (@eldestape_radio) April 8, 2025

Consultado por la iniciativa que enviará el Gobernador para suspender las PASO en la Provincia, detalló que “tal como lo solicitó respetuosamente a la Legislatura el 5 de marzo, va a presentar un proyecto propio del Ejecutivo”.

Y al aludir a la posible postulación de la dos veces presidenta Cristina Fernández de Kichner en territorio bonaerense, fue categórico: “Perfecto, me encanta. Trabajemos para que sea la candidata de unidad”.

“En ningún momento se planteó ir separados. El gobernador fue claro desde el principio. No es que dijo ‘voy a ver’. Dijo lo que iba a hacer y lo hizo”, reforzó Bianco.

“El primer gran opositor a Milei fue Axel. La campaña será contra sus políticas y por lo que hacemos en la Provincia”, exclamó, para luego dar cuenta que la del desdoblamiento no es una postura reciente: “No es cierto que el año pasado no existía esta posición. Me consta que el gobernador lo habló al más alto nivel, como mínimo en noviembre del año pasado”.

“Las elecciones se van a hacer como se hicieron siempre. Lo único que cambia es la responsabilidad primaria, que esta vez va a estar sobre la Junta Electoral bonaerense”, completó.

Test de alcoholemia

En cuanto a su negativa a realizarse la prueba de alcoholemia en Dock Sud, explicó que “había gente filmando sin identificarse”.

“No me escondo, pero bajo esas circunstancias de gente que me está filmando que no sé para qué, dije bueno, ‘listo, hagan el acta, yo no me voy a someter en estas condiciones a que con un video hagan lo que quieran después’. Actué como cualquier ciudadano: la ley me asiste”, cerró el ministro de Gobierno