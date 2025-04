Declaró Verónica Ojeda en el juicio por la muerte de Maradona: “Lo tenían secuestrado”

La expareja de Diego Armando Maradona, Verónica Ojeda, declaró este martes en el juicio que investiga la muerte del astro futbolístico.

Durante un extenso testimonio, Ojeda compartió un crudo relato del estado en que se encontraba Maradona antes de su fallecimiento, a tal punto que acusó a su entorno de “secuestrarlo”.

“Diego siempre me pedía ayuda y yo no sabía cómo hacer. Sabía que lo tenían secuestrado. Él tenía como temor a todo. Cuando yo me iba me decía ‘llevame’. Tenía temor a quedarse solo”, narró.

Ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro, la madre de Dieguito Fernando, el hijo menor de Maradona, se quebró y rompió en llanto al recordar su historia con el exfutbolista.

Una vez abocada en dar cuenta del estado de salud de Maradona días antes del deceso, contó que retomó el vínculo con ‘El Diez’ en 2020 tras el llamado de una masajista: “Sos la única que podés salvar a Diego”.

Ojeda lanzó duros cuestionamientos contra el entorno de Maradona durante su último tiempo de vida. En especial, apuntó contra los roles del neurocirujano Leopoldo Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov, quienes enfrentan cargos por homicidio simple con dolo eventual.

“Ellos querían verlo a Diego mal, no querían verlo bien. No querían que estuviera consciente y apto para disfrutar. Nos decían que era conveniente internarlo en una casa, en una internación domiciliaria”, detalló.

Y continuó: “Nos dijeron que iba a haber enfermeros y que iba a ser como si fuera que estaba internado en el hospital. Todo lo que iba a haber en un hospital, lo mismo iba a estar en la casa. Luque y Cosachov nos dijeron eso”.

De acuerdo a su testimonio, empezó a visitar a su expareja luego de que fuera operado de la cabeza a principios de noviembre de 2020. El llanto invadió su voz cuando recordó los últimos días de Maradona.

Al rememorar una visita dos días antes de la muerte, dio cuenta del abandono que padecía Maradona: “Entro y le digo ‘Diego, qué te paso’. Estaba hinchado, desfigurado, la panza, las manos hinchadas”.

“Diego estaba solo sin nadie, solo un custodio. No había ningún médico ni ambulancia”, expresó.

Para finalizar, recordó que se enteró de la muerte por un llamado del periodista Jorge Rial. “Me dijo que llame o vaya para Tigre urgente. En el trayecto me entero por la radio que Diego falleció. Dieguito no entró. Ingresé y lo vi hinchado con espuma en la boca. Recé y salí del cuarto. Después me desvanecí”, cerró.