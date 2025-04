Panaderos acorralados: “Todas las semanas aumenta la materia prima”

El presidente del Centro de Panaderos de Merlo e integrante de la comisión directiva de la Cámara de Industriales Panaderos, Martín Pinto, se refirió a la crítica situación del sector.

“Está pasando lo que pasa en todos los rubros. El costo de producción se va por las nubes, todas las semanas tenemos aumentos de materia prima, todas las semanas estamos teniendo un movimiento de algún producto y nosotros hacía un año que no tocábamos el precio en mostrador”, graficó.

En ese sentido, consignó que los valores no cambiaron “no porque no necesitábamos tocarlo, sino que tenemos una baja en el consumo del 50 %, pero ya el costo de producción lo superó, ya tenemos mil panaderías fundidas en todo el país en estos dos años, así que no podemos seguir cerrando nuestra fuente de trabajo”.

“Si se siguen moviendo los insumos lo tenemos que seguir aumentando, pero hay otra realidad también que nosotros podemos aumentar todo lo que queramos, pero si la gente no tiene un peso en el bolsillo, no sirve de nada”, contrastó el referente sectorial en declaraciones a CNN Radio.

Acto seguido, reveló que “la gente compra el pan por unidad, compra una flautita, un miñoncito, dos negritos, una facturita, ya la gente te dice ‘dame 500 pesos de pan’, que 500 pesos de pan es una flautita o dos miñones o dos negritos; ‘dame mil pesos de pan’ o ‘dame lo que me alcance’, eso es lo que más se escucha ahora en la panadería, ‘¿qué me alcanza con esto?’”.

Consultado sobre cuál debería ser el costo del pan, Pinto afirmó que si “el panadero paga todo a fin de mes y trata de sostener su industria, y no como ahora, no menos de 3.000 pesos por kilo”.

Consultado sobre la práctica de vender facturas del día anterior, destacó que “no nos gusta porque nosotros toda la vida lo donamos y la verdad que ya no podemos regalar más; lo único que se incrementó en nuestros locales es la gente que te viene a pedir, y se lo das porque realmente te das cuenta que esa persona que toda su vida laburó, que siempre vino y te compró y de repente desapareció, es porque no tiene un mango”.