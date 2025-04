Zabaleta advirtió que “el peronismo está sometido a un capricho de Máximo Kirchner”

El exministro de Desarrollo Social y exintendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, se refirió a lo que dejó el paro general y sentó postura en el marco de la interna peronista.

“La política y el sindicalismo tienen una enorme crisis de representatividad. Hay un cuestionamiento y algunos se hacen los boludos. La sociedad la está pasando mal. La plata no alcanza, la jubilación tampoco. No es un problema de este gobierno y hoy hay amargura en las calles”, analizó el dirigente justicialista.

Asimismo, consignó que “los precios aumentan, el salario es el mismo. Hay una crisis social, pero no la representa el paro o no estoy muy convencido de esto”.

“La sociedad está enojada y la política trajo problemas, no soluciones. Me callé mucho tiempo en esas actitudes corporativas de defender para adentro. El problema es cuando no sabés qué representás. Me hago cargo de esa crisis”, exclamó Zabaleta en declaraciones a CNN Radio.

Por otra parte, reflexionó: “Que el peronismo toque fondo no está mal ¿Unidad para qué? Fracasó porque fracasó un gobierno. A Milei no lo trajeron los Reyes Magos. Es producto de un mal gobierno”.

“Hay un debate que es muy público y encima en la provincia de Buenos Aires”, acotó en alusión a la puja Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof.

“La decisión de cómo votar se hubiera resuelto en dos minutos. El peronismo perdió el tacto de lo que pasa y está sometido a un capricho de Máximo Kirchner”, disparó y se dirigió al titular del PJ bonaerense: “Aflojá un poco porque en medio de estos debates hay gente que sufre”.

“Si entendieran eso, las situaciones se resuelven en dos minutos. Hay una puja permanente de poder, de las listas, los clubes de amigos”, insistió Zabaleta.

Finalmente, el exjefe comunal aseguró que “hay un proceso de renovación que se empieza a dar. A este gobernador no le dieron presupuesto, endeudamiento, la fiscal impositiva. Con eso no se jode. Hay gente en el medio”.