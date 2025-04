El Gobierno promociona “el fin de la vagancia de los presos”

El Ministerio de Seguridad de la Nación informó que ya comenzó a regir un esquema de “ocio cero” en las prisiones federales.

“Durante el Gobierno kirchnerista, en las cárceles federales se pagó una retribución económica a la mayoría de los presos sin que realizaran tareas productivas, este sistema funcionaba como una entrega directa de dinero premiando la inactividad con recursos del Estado”, contextualizó la cartera a cargo de Patricia Bullrich.

Así las cosas, informó que se “dispuso que sólo el 5 % de los internos podrá ser asignado a tareas generales del establecimiento -como limpieza y mantenimiento- y únicamente si las realizan durante un mínimo de ocho horas diarias”.

“El resto deberá cumplir con las tareas básicas de convivencia, limpieza de celdas y espacios comunes, sin recibir pago alguno”, acotó el Ministerio a través de un comunicado.

Según reseñó, la medida se enmarca en el Plan Manos a la Obra, lanzado en octubre de 2024, “que impulsa el ocio cero como instrumento de orden y pone fin al estatus de vagancia de los presos”.

El objetivo “es que todos ellos trabajen en las cárceles. El que no hace nada no cobra, el que hace trabajo productivo cobra por lo que hace no por estar preso”, sentenció.