Paula Roth, entre Piazzolla y La La Land

La intérprete, autora y entrenadora vocal, Paula Roth, se prepara para una noche muy especial de “tango y mutanjazz”, el martes 15 de abril en el Gorriti Art Center de Palermo.

La referente del Tangomina nos llevará a un viaje a través de diversos estilos como los clásicos musicales del cine; el maravilloso y único sonido de Astor Piazzola y el jazz, destacando la interpretación de los artistas que lo conforman y que nos llevan a experimentar sensaciones propias del arte, atravesando mundos y estallando de pasión.

En torno a la figura de Piazzolla, reconoció: “Es fundamental para el arte que estoy haciendo desde hace tiempo, descubrirlo es como entrar en un universo vasto de información musical increíble”.

“Un tremendo músico y un luchador también. Siempre fue fiel a su estilo, sin abandonar la grandeza artística para hacer lo que los demás esperaran que hiciese”, reflexionó Paula, para luego dar cuenta que la obra del marplatense le llegó “de muy chica” por su abuela.

“No sabía ni quién era, lo escuchaba y me encantaba sin entender demasiado, me enamoraba. Hice rock, jazz, melódico... pero desde hace varios años que estoy con estas interpretaciones que amo hacer. Además, Piazzolla es muy teatral”, enfatiza en diálogo con ANDigital.

Próxima a publicar su segundo disco de tango electrónico -el primero data de 2011- aclara: “No me cierro a otros estilos, pero sí me siento cómoda y feliz en el tango. Soy básicamente intérprete, si bien compuse, hay estilos y canciones que te llegan y pegan más que otras, eso seguro y el tango le viene bien a mi alma”.

Echando por tierra todos los prejucios del género, Roth pone en valor a “genias que abrieron caminos”, como Eladia Blázquez, Susana Rinaldi, Elena Roger, Julia Zenko, Adriana Varela “y tantas otras que han tomado la posta y lo hacen tan bien”.

En cuanto a la primera parte de su concierto, indica que “es la primera vez que vamos a hacer canciones de películas”, como Los Miserables, La La Land, Fama y Evita y luego sí, el capítulo de la música ciudadana, siempre acompañada por una “orquesta de puro amor y talento”: Pablo Ciliberto, Horacio Moreno, Omar Serna (a cargo de la dirección musical), Ezequiel Taboada, Javier Torrecillas.

“Las canciones están en el inconsciente de la mayoría de la gente que lo va a ver, por no decir todos”, puntualiza Paula, quien supo descollar en la Esquina Homero Manzi y diversos circuitos culturales como Clásica y Moderna; Beckets y el Centro Cultural General San Martín, entre otros, además de compartir escenario con baluartes del rock como Pappo, Black Amaya y Palo Pandolfo.

Y sentencia: “¿Quién no ha sentido una vez que una canción no había sido escrita para uno? Algo pasa ahí, un aspecto de la comunicación que no es ni cibernético ni cuantico ni científico, una canción nos convierte en uno mismo y en miles a la vez”.

***

Paula Roth y Tangomina

Martes 15 de abril, 20 horas

Gorriti Art Center, Avenida Juan B. Justo 1617

Entradas vía Alternativa Teatral.