Guzmán: “El FMI y el Gobierno de Milei perpetraron una estafa al pueblo argentino”

El exministro de Economía, Martín Guzmán, trazó el derrotero que decantó en el nuevo endeudamiento con el FMI y apuntó en duros términos contra la administración de La Libertad Avanza.

“Hace semanas que el Banco Central de Argentina estaba vendiendo los dólares que le quedaban y hasta los que no le pertenecen (los depósitos en USD de la gente en los bancos que tiene ‘encajados’ el Banco Central) para poder sostener al valor del dólar, tanto el oficial como los paralelos. Reservas netas negativas, le llamamos. Básicamente la situación en la que tu vecino te pregunta ‘¿qué hago con los dólares que tengo ahorrados en el banco, los saco?’”, introdujo, para luego dar cuenta que se trata de “un gran peligro, y el Gobierno lo sabía. La situación era de desesperación”.

“Desde fines de 2023, el gobierno apostó a lo que los economistas llaman ‘el ancla cambiaria’ (mantener estable el precio del dólar) para bajar la inflación. Por un tiempo funcionó. Mientras, los inversores financieros vieron un gran negocio: la bicicleta financiera”, anexó el economista a través de un posteo en redes sociales.

Planteó asimismo que “los ciclistas financieros acumularon retornos de más de 40 % en dólares en 15 meses. Ni con el narcotráfico se debe ganar eso. Pero en un momento vieron que la cadena de la bici se estaba oxidando. Y varios empezaron a bajarse de la bicicleteada. Empezó a subir la brecha cambiaria. El Banco Central vendía más y más dólares para contenerla. Las expectativas de devaluación crecían. Volvió a subir la inflación”.

“A la bicicleta de Caputo se le salió la cadena”, graficó, para luego explayarse: “¿Quién apareció? El FMI, otra vez. El principal financista mundial del anti-peronismo. Esta vez vino a poner 15 mil millones de dólares en un año para salvar a Milei-Caputo y sus ciclistas, por los que demandará mucho más al pueblo argentino a cambio”.

Tras descartar de plano que ese dinero vaya a “financiar inversiones para la prosperidad del país”, Guzmán manifestó que “la guita de la deuda con el FMI es una nueva cadena para la bicicleta. Al principio la deuda parece linda, más sobre todo para quienes pueden comprar dólares”.

“La bicicleta financiera seguirá andando por un tiempo más, y cuando se empiece a quedar sin aceite, el dólar tocará el techo que le puso el gobierno y saldrán a vender los dólares de la deuda con el FMI para darle salida a quienes se bajen de la bicicleta. Que es una deuda externa que el Gobierno te sumó a vos y que te van a querer cobrar con más ajuste en tus ingresos”, alertó el extitular del Palacio de Hacienda.

Luego resaltó que “si no tenés un mango, no serás vos quien salga a comprar los dólares, e igual en abril verás una inflación más alta que en marzo si el dólar oficial pega un salto esta semana. (Y el Gobierno va a seguir echándole la culpa a otros de que la inflación vuelva a subir)”.

“O sea: es la mayoría de la gente quien paga el rescate a la bicicleta de Caputo hoy, y volverá a ser a la mayoría de la gente a quien le vengan a cobrar el grueso del cheque mañana”, completó.

FMI: UN PRÉSTAMO POLÍTICO ILEGÍTIMO QUE REQUERIRÁ DE UNA SOLUCIÓN POLÍTICA



El FMI violó sus reglas al dar este préstamo. ¿Cómo es esto? Sencillo: para poder prestarle tanto a un país, el FMI necesita que se cumpla una regla que dice que hay amplio apoyo político y capacidad… https://t.co/Urq8GX3lRO — Martín Guzmán (@Martin_M_Guzman) April 13, 2025

Por otra parte, evaluó que “el FMI violó sus reglas al dar este préstamo ¿Cómo es esto? Sencillo: para poder prestarle tanto a un país, el FMI necesita que se cumpla una regla que dice que hay amplio apoyo político y capacidad institucional para implementar el programa. ¿Lo hay? No”.

“Desde el año 2021 hay una ley (27.612) que dice que todo programa de financiamiento del FMI requiere de una ley especial del Congreso para su aprobación. El Gobierno la eludió porque no tenía los votos en el Senado. El propio ministro de economía confesó que por esa razón sacaron un Decreto de Necesidad y Urgencia, cuando ni siquiera había un acuerdo con el FMI aún”, informó y mencionó que “el FMI les dio la guita igual”.

“Por si no fuese suficiente, el payaso que hoy tenemos de presidente dijo que la inflación de marzo subió por causa de esa ley, que básicamente no les permitió estafarte a escondidas ¿Cómo es la cosa Milei? ¿La inflación ya no es más en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario y ahora es también un fenómeno legal? Cada día está más patético el Presidente”, bramó.

Así las cosas, aseveró que “el FMI y el Gobierno de Milei perpetraron una estafa al pueblo argentino. Un préstamo político ilegítimo, que ya te lo empezaron a cobrar desde el día 1 y que te lo van a querer cobrar mucho más caro, que requerirá de una solución política, en contra de la cual van luchar intereses de los más poderosos del mundo. Sólo el pueblo argentino con un alto grado de unidad podrá dar la pelea necesaria para salir adelante y no quedar hundido”.