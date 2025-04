Marra: “Nadie hablaba de finanzas como si fuera una charla con amigos”

El diputado porteño y principal candidato de la UceDé en las elecciones legislativas de mayo en la Ciudad, Ramiro Marra, recordó sus comienzos en la firma Bull Market Brokers y el poder de YouTube como amplificador para cimentar su trayectoria.

Entrevistado para el sitio Emprendedores Argentinos (emprear), ponderó el crecimiento de la empresa familiar que maneja junto a sus padres y hermanos, una de las primeras sociedades de bolsa en apostar fuerte por la digitalización, el acceso al inversor minorista y la educación financiera.

“No soy el CEO, soy parte de una familia que maneja una empresa. Detrás de mí hay cinco personas que son el sostén de todo esto”, aclaró Marra.

En torno a su alto perfil, recalcó: “Vi que los influencers mostraban quiénes eran, sin estructuras. Entonces me pregunté: ¿Por qué ponerme un traje para hablar de plata?”.

“Nadie hablaba de finanzas como si fuera una charla con amigos. Y eso fue lo que hice”, aclaró, no sin recordar alguna de las frases que utilizaba como disparador: “Si invertís en plazos fijos, sos un boludo”. Al respecto, sostuvo que “un broker no te habla así. Y eso desequilibra. Pero hace pensar”, explicó.

“Me preguntaban de todo. Hasta que me aburría y me ponía a hablar de cualquier cosa. Pero siempre desde la naturalidad”, anexó al aludir a su crecimiento durante la pandemia.

Acto seguido, confesó: “No me rendí cuando la plataforma se caía todos los días. Me levantaba con dolor de cabeza y seguía. El esfuerzo de hoy es resultado de lo que construiste hace 10 años.”

“Si tu emprendimiento te enferma, o te aleja de tus vínculos, ahí es donde hay que decir basta. La salud está primero”, completó.